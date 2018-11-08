Авария произошла вечером в Дзержинском районе

Это уже давно не похоже на совпадение. В Ярославле вновь разбилась машина всем известного такси. Авария случилась сегодня вечером на пересечении улицы Урицкого с Тутаевским шоссе. Столкнулись два «Рено-Логана».

— У такси снесло переднюю левую сторону.

Машине такси снесло бок

Ярославцы обсуждают в соцсетях случившееся. Многие высказывают опасения по поводу работы этого перевозчика в городе.

— Пора закрывать. Это опасно! — высказался Вальдемар Вальдемарович.



— Что ж они как проклятые?! — комментирует Татьяна Кузнецова.

Машины этого такси врезались в столб, теряли колёса, сносили бетонные заборы.