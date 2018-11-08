Пора их закрывать! Ярославцы требуют убрать из города всем известное такси
8 ноября 2018 18:34
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Это уже давно не похоже на совпадение. В Ярославле вновь разбилась машина всем известного такси. Авария случилась сегодня вечером на пересечении улицы Урицкого с Тутаевским шоссе. Столкнулись два «Рено-Логана».
— У такси снесло переднюю левую сторону.
Ярославцы обсуждают в соцсетях случившееся. Многие высказывают опасения по поводу работы этого перевозчика в городе.
— Пора закрывать. Это опасно! — высказался Вальдемар Вальдемарович.
— Что ж они как проклятые?! — комментирует Татьяна Кузнецова.
Машины этого такси врезались в столб, теряли колёса, сносили бетонные заборы.
Фото: Подслушано в Ярославле /Vk.com
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