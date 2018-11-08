Судебные разбирательства длились год

В Ярославле завершилось долгое уголовное дело в отношении двоих жителей Вологодской области. Мужчины 35 и 43 лет избили и ограбили на улице прохожего, который подсказал им не тот адрес магазина.



Обвиняемые выпивали с друзьями, решив, что алкоголя недостаточно, поехали искать магазин. Прохожий в Дзержинском районе согласился показать компании круглосуточный маркет. Однако он оказался закрыт, что взбесило компанию.

— Мужчины потребовали от потерпевшего плату за бензин, который они потратили, пока ехали в магазин неподалёку. Из-за отсутствия наличности обвиняемые потребовали отдать всё, что у него имеется. Остановились на остановке общественного транспорта, несколько раз ударили потерпевшего по голове, забрав куртку и рюкзак со всеми вещами, — рассказали в прокуратуре Дзержинского района.



Ущерб потерпевшего оценили в 16 тысяч рублей. Обвиняемые в суде вину признали лишь частично. 43-летний мужчина оказался с судимостью и недавно вышел из колонии, суд снова отправил его в тюрьму на два года. 35-летний мужчина получил условный срок.