Сегодня ямы литым асфальтом заделали на улице Панфилова

В Ярославле дорожные рабочие перешли на ремонт дорог литым асфальтом. Сегодня так ямы заделывали за Волгой на улице Панфилова.



— Применение литого асфальта позволяет проводить работы при отрицательных температурах, — рассказали в мэрии Ярославля. — Кроме того, при охлаждении смесь сама приобретает эксплуатационную плотность, что сокращает расходы по укладке и ускоряет процесс работ. При устранении дефектов дорожного полотна рабочие сначала фрезеруют яму, выравнивают края, просушивают и после этого заливают асфальтобетонную смесь.



Сейчас по такой же схеме начали делать заплатки на дорогах на улицах Угличской, Лисицына, Школьном проезде и Ленинградском проспекте в 15-м микрорайоне.



Тем временем общественники из группы «Дороги Ярославля» готовят иск в суд в отношении мэрии Ярославля. Активисты готовы бороться за хорошие дороги не только в интернете. Причиной недовольства ярославцев стал ремонт дорог в этом году по президентской программе «Безопасные и качественные дороги».

