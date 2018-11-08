Женщина заявила, что её изнасиловали в машине на просёлочной дороге

В Ярославской области суд вынес приговор 35-летней жительнице Переславля-Залесского. Она была признана виновной в заведомо ложном доносе в совершении преступления.



— Женщина обратилась к нам в сентябре этого года, — рассказали в следственном отделе по городу Переславлю-Залесскому следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области. — Она сообщила, что ночью в неизвестном ей месте на просёлочной дороге в салоне автомобиля ее изнасиловал неизвестный мужчина.



Следователи быстро установили личность мужчины, о котором шла речь в заявлении. Им оказался 31-летний случайный знакомый заявительницы. Во время доследственной проверки стало понятно, что женщина умышленно оговорила мужчину, потому что обиделась — между ними возникла ссора, и она решила отомстить.



По результатам судебного разбирательства женщине назначили меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 15 тысяч рублей.



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