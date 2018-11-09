К счастью, пассажиры уцелели

Ярославцы ищут свидетелей ДТП, которое случилось 3 октября рядом с деревней Полтево у остановки. Супружеская пара ехала в «Ладе-Калине» на дачу в деревню Путятино по Любимской трассе. На часах было 19:10, а за окном — сильный ветер и дождь. Навстречу им ехал рейсовый автобус. Внезапно водитель выехал на встречную полосу прямо на синюю легковушку. Удар пришёлся на сторону водителя: правую часть с силой вырвало. Машина превратилось в груду металла. К пострадавшим сразу подбежали очевидцы и пассажиры автобуса.



— Моего мужа долгое время не могли вытащить из машины. Его зажало. Люди вызвали скорую помощь и МЧС. Пытались сами оказать любую посильную помощь. Пожилой мужчина, который ехал сзади, сразу остановился помочь и дать свидетельские показания. Он долгое время находился рядом, пока мужа вызволяли из машины и реанимировали. Потом нас увезли в больницу, — рассказала пассажирка «Лады».

Водитель автобуса отделался лишь испугом

По словам пассажирки, сотрудники ГИБДД приехали через пару минут, но не опросили очевидца.

У женщины перелом, а водитель впал в кому на 6 дней. К счастью, сейчас оба идут на поправку. Супружеской паре повезло, что в этот вечер их машина была заполнена вещами. Не будь так, легковушка могла бы улететь в кювет и закончиться всё могло бы ещё хуже.

Если вы владеете какой-либо информацией и у вас есть фото или видео с места ДТП, сообщите, пожалуйста, Наталье по телефону 8 909 281-39-15 или позвоните нам в редакцию 59-99-90.