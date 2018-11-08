Ежемесячную выплату при рождении третьего и более ребёнка продлили до 2021 года

Власти Ярославской области впервые за пять лет решились на индексацию социальных льгот и выплат. Правда, она составит всего 4%, зато сразу по 18 видам денежных выплат населению. Также чиновники решили продлить выплаты, связанные с детьми. Это коснётся следующих компенсаций:

единовременную выплату при рождении одновременно двух и более детей предлагают продлить до 31 декабря 2024 года;

ежемесячную денежную выплату при рождении третьего ребенка или последующих детей до 31 декабря 2021 года;

единовременную выплату при устройстве в семью ребенка-инвалида до 31 декабря 2019 года;

единовременную выплату при усыновлении ребенка до 31 декабря 2019 года;

единовременную выплату усыновителям до 31 декабря 2019 года;

компенсацию части расходов на приобретение путевки в организации отдыха детей и их оздоровления или частичную оплату стоимости такой путевки до 31 декабря 2021 года.

Чуть больше готовы потратить на бесплатное питание школьников. Сумму завтрака или обеда предлагают увеличить с 40 до 50 рублей. И на 4% проиндексируют следующие выплаты:

для семей, имеющих детей, лиц, находящихся под опекой (попечительством), детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, неработающих пенсионеров, инвалидов, реабилитированных лиц, тружеников тыла, ветеранов труда, ветеранов труда Ярославской области, Почетных граждан Ярославской области, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и доноров крови;

на 10,3% проиндексируют стипендии студентам, обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, учащихся по программам подготовки специалистов среднего звена.



Бюджету области на это дополнительно придётся предусмотреть 246 миллионов рублей. Чтобы получить льготу или выплату, ярославцам придётся по новой доказывать, что они в ней нуждаются. Чиновники введут даже специальный критерий нуждаемости.

— Мы переводим систему оказания социальной помощи на принципы адресности, чтобы сделать ее более справедливой, — рассказал заместитель председателя правительства — директор департамента финансов Илья Баланин. — Это значит, что получателями такой помощи станут те люди, которые действительно в ней нуждаются. Аналогичные требования предусмотрены и в основных направлениях деятельности правительства нашей страны до 2024 года.