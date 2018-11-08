Девушка добивалась внимания маньяка 12 лет

Украинский телеканал ТСН, ссылаясь на пенитенциарную систему Украины, сообщил о смерти 66-летнего Сергея Ткача — серийного маньяка, убившего больше 40 человек.

— Ткач скончался от сердечной недостаточности, — уточняет телеканал.



Таким образом, вдовой стала Елена Ткач — девушка из Ярославля, вышедшая замуж за пожизненно осуждённого маньяка и родившая ему дочь.

Год назад Елена активно раздавала интервью, рассказывая, как добивалась любимого 12 лет, прекрасно зная, кто он и за что сидит.

Сейчас страница Елены в соцсетях удалена.

В течение 25 лет (1980–2005) Сергей Ткач («пологовский маньяк») убил и изнасиловал как минимум 40 женщин. Эта цифра зафиксирована в приговоре, неофициально речь идет о 80–100 и больше жертв. Долгое время жил и убивал в Пологах на Запорожье, из-за чего получил прозвище.

