Ярославна стала вдовой украинского серийного маньяка
Украинский телеканал ТСН, ссылаясь на пенитенциарную систему Украины, сообщил о смерти 66-летнего Сергея Ткача — серийного маньяка, убившего больше 40 человек.
— Ткач скончался от сердечной недостаточности, — уточняет телеканал.
Таким образом, вдовой стала Елена Ткач — девушка из Ярославля, вышедшая замуж за пожизненно осуждённого маньяка и родившая ему дочь.
Год назад Елена активно раздавала интервью, рассказывая, как добивалась любимого 12 лет, прекрасно зная, кто он и за что сидит.
Сейчас страница Елены в соцсетях удалена.
В течение 25 лет (1980–2005) Сергей Ткач («пологовский маньяк») убил и изнасиловал как минимум 40 женщин. Эта цифра зафиксирована в приговоре, неофициально речь идет о 80–100 и больше жертв. Долгое время жил и убивал в Пологах на Запорожье, из-за чего получил прозвище.