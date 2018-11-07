К месту так и несостоявшегося митинга стянули автозаки

Сегодня в центре Ярославля должно было пройти торжественное шествие к годовщине революции, которое организовывали представители регионального отделения КПРФ.

Однако шествия не состоялось — организаторов не устроил вариант, который предложили власти.

— Нам предложили идти по тротуару. На это унижение мы не согласились и решили провести митинг без шествия. Но и здесь власть проявила циничность по отношению к организаторам и народу. Я расцениваю это как провокацию и неуважение к людям, — заявила член партии Елена Кузнецова.



— Власть обозначила место для проведения митинга ровно напротив выхода из ТЮЗа, выставив ограждения и потенциально столкнув потоки — сейчас в театре находятся порядка 800 детей, по информации от работников театра, — рассказала Евгения Овод.



В итоге руководитель отделения Александр Воробьев провёл вместо митинга просто встречу с ярославцами.