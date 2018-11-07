Власти запретят парковаться в центре Ярославля: где будет нельзя оставить машину
7 ноября 2018 20:43
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Машин у входа в Волковский театр справа больше не будет. Здесь запретят парковку. Такое решение приняла мэрия Ярославля.
— В целях обеспечения безопасности дорожного движения у входа в театр (площадь Волкова, 1) от улицы Первомайской до улицы Ушинского с 28 ноября вводится ограничение остановки и стоянки транспортных средств, — сообщает мэрия.
Этот участок действительно не самый безопасный. Не так давно здесь случилось смертельное ДТП.
Фото: Александра Савельева
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