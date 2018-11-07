Стадион хотят преобразить на федеральные деньги

Власти Ярославля собираются реконструировать стадион «Славнефть». Перед чемпионатом мира стадионы «Славнефть» и «Шинник» уже приводили в порядок, но этого оказалось мало. Тогда на «Славнефти» построили новое здание, где оборудовали раздевалки, тренерские, судейские комнаты и конференц-зал, а теперь решили переделать поле.





— Мы намерены вступить в программу Минспорта, чтобы на этом стадионе появился новый газон и легкоатлетическое ядро, — рассказал директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Сергей Панчишный. — Для нас очень важно дать этому объекту вторую жизнь. На выделенные по программе деньги планируют сделать беговые дорожки, реконструировать системы полива и подогрева газона.



В конце лета в Ярославле закончилась реконструкция основного поля стадиона «Шинник».

