В Рыбинске женщина на «Шевроле-Авео» сбила 13-летнюю девочку

Сразу два происшествия с детьми-пешеходами произошло вчера вечером на дорогах Ярославской области.



Около пяти часов вечера в Ярославле на Ленинградском проспекте 10-летнего мальчика сбил УАЗ. Ребёнок переходил дорогу по пешеходному переходу. 63-летний водитель «буханки» не успел во время сориентироваться, и машина ударила мальчика бампером.



— В результате ДТП несовершеннолетний пешеход госпитализирован, — доложили в управлении МВД России по Ярославской области.



А в девятом часу утра в другом ДТП пострадала 5-летняя девочка, которая переходила дорогу в Рыбинске на улице Суркова. Её сбила женщина на «Шевроле-Авео». Там ребёнку тоже понадобилась помощь медиков.



— Дети стали жертвами невнимательности водителей, — предполагает пользователь социальной сети «ВКонтакте» Антон Самойлов. — За сбитых людей на пешеходных переходах нужно ужесточать наказание.



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