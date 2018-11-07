Покрыла матом в зале суда: жительницу Ярославской области отправили в тюрьму

В Ярославской области женщину осудили за мошенничество. Известно, что 47-летняя жительница Данилова обманула своих знакомых и присвоила себе их вещи. Её вызвали в суд, но женщина не пришла. Тогда приставам пришлось её отыскивать, чтобы лично привести на суд.



Первым делом даниловские приставы нагрянули к женщине домой. По их словам, там не было «ни души». Соседи подсказали, где может находиться безработная женщина.



— Её нашли в «притоне». Женщина, не имеющая семьи и постоянного дохода, начала вести аморальный образ жизни. Появление должностных лиц гражданку не обрадовало. Женщина принялась оскорблять и угрожать приставам, осыпать их нецензурной бранью, отказывалась заполнять необходимые документы, — рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.



Приставы составили протокол об административном правонарушении. Это испугало женщину и она согласилась поехать в суд.



— Находясь в здании суда, 47-летняя женщина продолжила вести себя вызывающе. Нецензурная брань и ее поведение, мешающее вести судебный процесс, не остались незамеченными — в отношении гражданки приставы составили второй протокол об административном правонарушении, — рассказали в УФССП по Ярославской области.



Жительницу Данилова признали виновной, из зала суда её отправили в тюрьму. А за нецензурную брань ей придётся дополнительно заплатить штраф в полторы тысячи рублей.



Это не первый случай, когда люди нападают на должностных лиц. Недавно ярославец пнул пристава: за хулиганство мужчину посадили.