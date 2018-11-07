Нарушителей будет отслеживать департамент охраны окружающей среды и природопользования

Посягнувших на редких животных и растения из региональной Красной книги будут штрафовать за административное правонарушение. Такое решение предложили в правительстве области. Теперь ярославцам грозит штраф от 1 до 3 тысяч рублей, должностным лицам — от 15 до 20 тысяч рублей, а юридическим — от 50 до 100 тысяч рублей. Похожий закон уже пытались ввести, но на деревья.



— Полномочиями по оформлению протоколов об административных правонарушениях предлагается наделить должностных лиц областного департамента охраны окружающей среды и природопользования. Введение штрафных санкций станет эффективной мерой в рамках реализации концепции новой экологической политики, — рассказали в правительстве Ярославской области.



Проект закона уже внесен в областную думу. Он не повлияет на увеличение и уменьшение расходов или доходов областного бюджета.



А каких животных запрещено убивать ярославцам — читайте в нашем материале.