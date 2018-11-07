Виктор Костин работал в командах четырёх ярославских губернаторов

Экс-чиновника из Ярославля Виктора Костина назначили главным федеральным инспектором по Москве. Он приступил к этой должности на прошлой неделе. До этого он работал в администрации президента.

— Извините, у меня очень много работы. Если можно, давайте все вопросы потом, — сообщил Виктор Костин по телефону корреспонденту 76.ru.

10 января Виктор Костин написал заявление и ушёл с должности первого заместителя председателя правительства Ярославской области и уехал в Москву. В нашем городе чиновник занимался вопросами социального сектора, здравоохранения, образования, культуры, демографии, молодёжной политики.



Справка 76.ru



Виктор Геннадьевич Костин работал в командах четырёх губернаторов — Анатолия Лисицына, Сергея Вахрукова, Сергея Ястребова и Дмитрия Миронова. За добросовестный труд и значительные заслуги в социально-экономическом и культурном развитии Ярославской области накануне Нового года Виктор Костин получил благодарность от министра культуры РФ, а также награждён Почетным знаком Алексея Петровича Мельгунова.