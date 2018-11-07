Пора утепляться
Пора утепляться

Сегодня Ярославль проснулся под туманным одеялом. Ноль градусов показывало на термометре, а над Волгой будто разлилось молоко. Ноябрь не даст нам ярких красок и тепла. Но в этом месяце вместе с приглушенными красками приходит внутреннее спокойствие, умиротворение и мысли о том, что пора по-настоящему утепляться и гулять по туманному городу.

У ноября своя атмосфера
У ноября своя атмосфера
Холодное умиротворение на Которосли
Холодное умиротворение на Которосли
Город в молоке
Город в молоке
Пробежка в утреннем тумане
Пробежка в утреннем тумане
Утки улетать не торопятся
Утки улетать не торопятся
Туман разбавляет яркие городские краски
Туман разбавляет яркие городские краски
Мост в бездну
Мост в бездну
Под туманным одеялом
Под туманным одеялом
Остатки золотой осени
Остатки золотой осени