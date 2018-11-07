Пора утепляться

Сегодня Ярославль проснулся под туманным одеялом. Ноль градусов показывало на термометре, а над Волгой будто разлилось молоко. Ноябрь не даст нам ярких красок и тепла. Но в этом месяце вместе с приглушенными красками приходит внутреннее спокойствие, умиротворение и мысли о том, что пора по-настоящему утепляться и гулять по туманному городу.

У ноября своя атмосфера

Холодное умиротворение на Которосли

Город в молоке

Пробежка в утреннем тумане

Утки улетать не торопятся

Туман разбавляет яркие городские краски

Мост в бездну

Под туманным одеялом