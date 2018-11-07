Ноябрь в молоке: десять загадочных фото туманного Ярославля
7 ноября 2018 11:36
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Сегодня Ярославль проснулся под туманным одеялом. Ноль градусов показывало на термометре, а над Волгой будто разлилось молоко. Ноябрь не даст нам ярких красок и тепла. Но в этом месяце вместе с приглушенными красками приходит внутреннее спокойствие, умиротворение и мысли о том, что пора по-настоящему утепляться и гулять по туманному городу.
Фото: Александра Савельева
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