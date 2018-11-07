Капитолий в Вашингтоне 
Капитолий в Вашингтоне 

Попасть в одну из передовых мировых держав — США — сегодня удаётся далеко не каждому россиянину. О жизни американцев мы зачастую знаем лишь по американским фильмам. В представлении русских немало стереотипов о том, как живут в стране за океаном. Мы думаем, что они питаются бургерами, живут в больших красивых домах с лужайками, постоянно пьют кофе, ездят на такси и, вообще, хорошо живут. Однако реальная жизнь Соединённых Штатов, что неудивительно, отличается от кино.

Достаточно всего недели жизни в американской семье, чтобы разглядеть особенности и традиции, которые кажутся одновременно удивительными, странными, полезными и дурацкими. Вернувшись из Америки, я решила описать увиденное и услышанное.

Пьют воду со льдом даже в мороз

«Вам лёд добавить?» — спрашивает меня стюардесса в самолёте. Я в это время сижу в куртке, голова замотана в шарф, а ноги укрыты пледом. Очень уж холодно было в салоне United Airlines по моим ощущениям. Затем, кстати, разносили мороженое.

Несмотря на солнце, на улице было холодно для воды со льдом 
Несмотря на солнце, на улице было холодно для воды со льдом 

Потом этот лёд встречался во всех кафе и ресторанах, где мне доводилось бывать. При том, что погода на улице была по-осеннему промозглой и холодной. Такова привычка № 1, которая бросилась в глаза. Сразу за ней бросились в глаза люди в футболках и шортах, платьях на улице, когда мы, приехавшие из Ярославля, ходили в утеплённых куртках.

— У нас уже целое поколение выросло под кондиционерами, которые всегда работают примерно на +16... +18 градусов, — рассказывает Кейт Шубарт, в доме которой я жила целую неделю. — И понятия «холодная погода» у нас нет. Каждый чувствует наступление холодов по-своему.

Кейт живёт с супругом Биллом Шубартом в пригороде Берлингтона, штат Вермонт. У них свой большой трёхэтажный дом с прудом и лесом вокруг. Она — создательница местного независимого СМИ VTDigger, а он — писатель и ведущий собственной колонки на радио. 


Вывешивают флаг своей страны везде, где это возможно и не очень

The Church street — центральная улица Берлингтона. Аналог ярославской улицы Кирова
The Church street — центральная улица Берлингтона. Аналог ярославской улицы Кирова


Звёздно-полосатый американский флаг можно встретить в любом штате и любом городе десятки и сотни раз. Флаг американцы вывешивают на своих частных домах и участках, на кладбищах, на зданиях офисных центров, на крышах, рисуют его на стенах, печатают на одежде.

Пешеходная улица в столице штата Вермонт - Монпелье
Пешеходная улица в столице штата Вермонт - Монпелье



— Он красивый. И мы любим нашу страну и её флаг, — рассказывает Кейт Шубарт.

Флаг в редакции независимого портала расследований VTDigger (дословно - копатели)
Флаг в редакции независимого портала расследований VTDigger (дословно - копатели)

Ненавидят президента 

В этом случае даже сложно сказать «не любят» или «не симпатизируют». Мне не встретился ни один американец, который бы сказал хотя бы одно доброе слово в адрес своего президента Дональда Трампа. Более того, изображение главы государства печатают в нелепом виде на сувенирах и даже на туалетной бумаге.

Комичные изображения Дональда Трампа популярны на сувенирах
Комичные изображения Дональда Трампа популярны на сувенирах


— Он делает слишком резкие заявления. Порой даже расистские. С этим невозможно согласиться, — считает писатель Билл Шубарт.

Также жители Америки считают, что президент Дональд Трамп, возможно, имел связи и поддержку от России во время выборной кампании. Несмотря на то, что в России эту мысль опровергают, американцев этот вопрос очень беспокоит. По этому поводу в США до сих пор идёт расследование на государственном уровне.

У них тоже есть плохие дороги

В частности, ими отличается северный штат Вермонт. Местные власти пеняют на сложную погоду, повышенную влажность и горный климат, разрушающий дорожное покрытие. Ежегодно штат тратит большие деньги на ремонт дорог. Знакомая история, правда? 

Плохие дороги не так страшны, если есть такие машины
Плохие дороги не так страшны, если есть такие машины

— Весомая часть городского бюджета Берлингтона ежегодно уходит на ремонт дорог, — рассказал на встрече городской депутат Адам Руф. 

Берлингтон, где живут около 45 тысяч жителей, является городом-побратимом Ярославля.

Однако о плохих дорогах здесь не говорят. Может быть, потому, что у большинства американцев в Вермонте в гараже стоят внедорожники, которым не страшны неровности. А ям, размером с кратеры, как в Ярославле, мне здесь всё-таки не встречалось.

Пьют невкусный кофе 

Самый распространенный вид термосов для кофе 
Самый распространенный вид термосов для кофе 

В столице — Вашингтоне — на улице каждый третий человек идёт со стаканчиком кофе. Здесь его пьют в невероятных количествах. Кофемашина есть, наверное, в каждом офисе. При такой популярности этого напитка на вкус он оказался очень странным. Вероятно потому, что свежесваренным его здесь пьют не так уж часто. В США широко распространены специальные термосы, в которых хранят и подогревают кофе. Представляете напиток, который остыл, а затем его снова подогрели? На вкус это уже не кофе, а что-то странное и горькое. Спасти этот кофе может только щедрая порция молока в разбавлении 50/50. 

Свежесваренный кофе нам каждое утро готовила принимающая семья. Вот тогда мы смогли ощутить полностью вкус хорошего кофе, который есть в Америке. 