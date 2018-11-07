Капитолий в Вашингтоне

Попасть в одну из передовых мировых держав — США — сегодня удаётся далеко не каждому россиянину. О жизни американцев мы зачастую знаем лишь по американским фильмам. В представлении русских немало стереотипов о том, как живут в стране за океаном. Мы думаем, что они питаются бургерами, живут в больших красивых домах с лужайками, постоянно пьют кофе, ездят на такси и, вообще, хорошо живут. Однако реальная жизнь Соединённых Штатов, что неудивительно, отличается от кино.



Достаточно всего недели жизни в американской семье, чтобы разглядеть особенности и традиции, которые кажутся одновременно удивительными, странными, полезными и дурацкими. Вернувшись из Америки, я решила описать увиденное и услышанное.



Пьют воду со льдом даже в мороз



«Вам лёд добавить?» — спрашивает меня стюардесса в самолёте. Я в это время сижу в куртке, голова замотана в шарф, а ноги укрыты пледом. Очень уж холодно было в салоне United Airlines по моим ощущениям. Затем, кстати, разносили мороженое.

Несмотря на солнце, на улице было холодно для воды со льдом

Потом этот лёд встречался во всех кафе и ресторанах, где мне доводилось бывать. При том, что погода на улице была по-осеннему промозглой и холодной. Такова привычка № 1, которая бросилась в глаза. Сразу за ней бросились в глаза люди в футболках и шортах, платьях на улице, когда мы, приехавшие из Ярославля, ходили в утеплённых куртках.



— У нас уже целое поколение выросло под кондиционерами, которые всегда работают примерно на +16... +18 градусов, — рассказывает Кейт Шубарт, в доме которой я жила целую неделю. — И понятия «холодная погода» у нас нет. Каждый чувствует наступление холодов по-своему.



Кейт живёт с супругом Биллом Шубартом в пригороде Берлингтона, штат Вермонт. У них свой большой трёхэтажный дом с прудом и лесом вокруг. Она — создательница местного независимого СМИ VTDigger, а он — писатель и ведущий собственной колонки на радио.



Вывешивают флаг своей страны везде, где это возможно и не очень

The Church street — центральная улица Берлингтона. Аналог ярославской улицы Кирова



Звёздно-полосатый американский флаг можно встретить в любом штате и любом городе десятки и сотни раз. Флаг американцы вывешивают на своих частных домах и участках, на кладбищах, на зданиях офисных центров, на крышах, рисуют его на стенах, печатают на одежде.

Пешеходная улица в столице штата Вермонт - Монпелье





— Он красивый. И мы любим нашу страну и её флаг, — рассказывает Кейт Шубарт.

Флаг в редакции независимого портала расследований VTDigger (дословно - копатели)

Ненавидят президента

В этом случае даже сложно сказать «не любят» или «не симпатизируют». Мне не встретился ни один американец, который бы сказал хотя бы одно доброе слово в адрес своего президента Дональда Трампа. Более того, изображение главы государства печатают в нелепом виде на сувенирах и даже на туалетной бумаге.

Комичные изображения Дональда Трампа популярны на сувенирах



— Он делает слишком резкие заявления. Порой даже расистские. С этим невозможно согласиться, — считает писатель Билл Шубарт.



Также жители Америки считают, что президент Дональд Трамп, возможно, имел связи и поддержку от России во время выборной кампании. Несмотря на то, что в России эту мысль опровергают, американцев этот вопрос очень беспокоит. По этому поводу в США до сих пор идёт расследование на государственном уровне.



У них тоже есть плохие дороги

В частности, ими отличается северный штат Вермонт. Местные власти пеняют на сложную погоду, повышенную влажность и горный климат, разрушающий дорожное покрытие. Ежегодно штат тратит большие деньги на ремонт дорог. Знакомая история, правда?

Плохие дороги не так страшны, если есть такие машины

— Весомая часть городского бюджета Берлингтона ежегодно уходит на ремонт дорог, — рассказал на встрече городской депутат Адам Руф.

Берлингтон, где живут около 45 тысяч жителей, является городом-побратимом Ярославля.

Однако о плохих дорогах здесь не говорят. Может быть, потому, что у большинства американцев в Вермонте в гараже стоят внедорожники, которым не страшны неровности. А ям, размером с кратеры, как в Ярославле, мне здесь всё-таки не встречалось.



Пьют невкусный кофе

Самый распространенный вид термосов для кофе

В столице — Вашингтоне — на улице каждый третий человек идёт со стаканчиком кофе. Здесь его пьют в невероятных количествах. Кофемашина есть, наверное, в каждом офисе. При такой популярности этого напитка на вкус он оказался очень странным. Вероятно потому, что свежесваренным его здесь пьют не так уж часто. В США широко распространены специальные термосы, в которых хранят и подогревают кофе. Представляете напиток, который остыл, а затем его снова подогрели? На вкус это уже не кофе, а что-то странное и горькое. Спасти этот кофе может только щедрая порция молока в разбавлении 50/50.

Свежесваренный кофе нам каждое утро готовила принимающая семья. Вот тогда мы смогли ощутить полностью вкус хорошего кофе, который есть в Америке.