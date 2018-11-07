Автобус летел по проспекту на мигающий сигнал светофора

Появилось видео, как фура таранит пассажирский автобус. ДТП случилось вчера около десяти часов утра на перекрестке Московского проспекта с улицей Калинина. Автобус № 33 ехал по проспекту в сторону Москвы. На кадрах видно, что водитель пытается проскочить перекрёсток на мигающий «зелёный» сигнал светофора. Внезапно справа выезжает фура. Но вместо того, чтобы нажать на тормоз, водитель большегруза продолжает поворачивать.



— В результате ДТП в больницу доставлена пассажирка автобуса — 46-летняя женщина, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.



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