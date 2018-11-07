Автобус летел по проспекту на мигающий сигнал светофора
Автобус летел по проспекту на мигающий сигнал светофора

Появилось видео, как фура таранит пассажирский автобус. ДТП случилось вчера около десяти часов утра на перекрестке Московского проспекта с улицей Калинина. Автобус № 33 ехал по проспекту в сторону Москвы. На кадрах видно, что водитель пытается проскочить перекрёсток на мигающий «зелёный» сигнал светофора. Внезапно справа выезжает фура. Но вместо того, чтобы нажать на тормоз, водитель большегруза продолжает поворачивать.

— В результате ДТП в больницу доставлена пассажирка автобуса — 46-летняя женщина, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

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