После звонка мужчины на все объекты выехали кинологи с собаками

В Ярославле прошёл суд над 48-летним мужчиной, который постоянно минировал один и тот же торговый центр.



Весной, выпив, мужчина набрал 112 и сообщил: готовится взрыв в торговом центре «Омега». Приплёл также школу и жилой дом. Во всех названных им местах прошла массовая эвакуация.



— Были задействованы сотрудники полиции, вневедомственной охраны войск национальной гвардии Ярославской области, кинологи со служебными собаками, из зданий эвакуированы люди, однако взрывных устройств в зданиях и на прилегающей территории обнаружено не было, — рассказали в прокуратуре.

А вот шутника быстро нашли. И выяснили, что он уже сидел за похожие шуточки. Теперь в колонию придётся вернуться — суд назначил звонившему три с половиной года лишения свободы в колонии строгого режима.