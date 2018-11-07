Публичные слушания по бюджету пройдут в аудитории № 236 в здании областного правительства

Публичные слушания по законопроекту об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов пройдут в здании регионального правительства 14 ноября. Сам проект закона доступен для ознакомления на сайте Общественной палаты Ярославской области в разделе «Документы/Общественные слушания и общественная экспертиза» и на сайте Ярославской областной думы в разделе «Проекты правовых актов, внесенные в думу».



— Слушания проводятся в соответствии с региональным законом «О бюджетном процессе» для учета потребностей и интересов граждан, защиты их прав и свобод при формировании и реализации социально-экономической политики, — рассказали в правительстве Ярославской области.



Также чиновники уточнили, что пустят на публичные слушания не всех. Чтобы туда попасть, нужно до 13 числа подать заявку по телефону: (4852) 40–09–20 или по адресу электронной почты: Написать письмо .



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