Можно клеить у подъездов и на лавочках: в Ярославской области придумали единые правила рекламы

Рекламу в Ярославской области будут развешивать по новым правилам. Их придумали в правительстве региона. Напомним, областные власти забрали сферу управления рекламой в своё ведение у города. Теперь областные чиновники отвечают за всё, что происходит с рекламой в Ярославле и регионе.

— Если раньше каждое муниципальное образование разрабатывало собственный порядок размещения рекламных конструкций, то теперь принятые правила будут действовать на всей территории области, — рассказал директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов.



Теперь в регионе официально разрешено размещать 18 видов рекламы: от щитов сверхбольшого формата (более 36 квадратных метров) до настенных табличек у входа в подъезды жилых домов. То есть теперь официально у подъездов можно вешать рекламные плакаты размером до одного квадратного метра. Также можно создавать объёмные 3D-фигуры в виде товара или логотипа, увеличенного в несколько раз.

Пример того, как разрешили размещать рекламу

Рекламу на ларьках разрешили размещать в цвете, соответствующем цвету фасада нестационарного торгового объекта. По-прежнему можно будет клеить рекламу на остановках, урнах и скамейках.