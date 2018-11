Человек, который дирижировал стадионами: «Богемская рапсодия» устроила бум в ярославских кинотеатрах

‘инал фильма повтор€ет знаменитый концерт Live Aid

¬сего несколько дней проката, но об этом фильме уже говор€т все. ¬ длинные выходные его посмотрели многие, и ленты соцсетей переполнены отзывами — и восторгаютс€, и ругают. » всЄ идут и идут в кино.



— ” нас фильм заходит на ура, это насто€щий бум! ¬ некоторых киносет€х в выходные даже не было билетов. ” нас с этим попроще — фильм идет с субтитрами на €зыке оригинала, — говорит директор киноклуба «Ќефть» јндрей јлексеев.



— ƒа, фильм заходит очень хорошо, особенно в длинные праздники — были полные залы, — рассказали в кинотеатре, представл€ющем одну из крупнейших киносетей.



ѕрокатна€ жизнь фильма ещЄ только началась, так что если вы не успели посмотреть картину, еще есть врем€ решить — стоит ли идти. »так, что пишут блогеры, уже посмотревшие «Ѕогемскую рапсодию» — картину о легендарной группе Queen и еЄ фронтмене ‘редди ћеркьюри.



«Ѕеспроигрышна€ истори€ дл€ поклонников музыки Queen»

»рина ѕлишина:



— «Ѕогемска€ рапсоди€», на мой взгл€д, подтвердила старую истину: лучшие фильмы о ‘редди ћеркьюри — это записи его выступлений. –ечь даже не о том, что сложно прин€ть новое лицо артиста в роли ‘редди, а о количестве какой-то внутренней правды и энергетики. ‘ильм создавалс€ в жестких рамках требований к массовому кино, насто€щую противоречивую фигуру ћеркьюри показать было сложно: линии гомосексуализма, наркомании, —ѕ»ƒа не могли быть развернуты в той мере, в какой они определ€ли его судьбу. » не забываем, что почти все фигуранты еще живы, — € даже не представл€ю, сколько кругов согласований прошел сценарий и потом монтаж. ѕоэтому герой вышел немного выхолощенным, картонным, бутафорским — просто увлеченный талантливый юноша, которого соблазнил богемный образ жизни. —ловом, некий герой мюзикла. ј ведь это был уникально одаренный пассионарий, человек, одержимый творчеством и не знавший удержу ни в хорошем, ни в дурном. ѕодозреваю, однажды «авторский кинематограф» восполнит этот пробел и ответит каким-нибудь независимым, бескомпромиссным фильмом. ћассовое же кино обычно сосредотачиваетс€ на более общеприн€тых темах, таких как истори€ успеха и цена славы. ¬ этом смысле «Ѕогемска€ рапсоди€» дл€ мен€ тоже не вполне удалась — темы славы, культа, кумира прошли как-то вскользь. ј ведь это неотъемлема€ часть образа ‘редди: он был безусловной суперзвездой вселенского масштаба. ¬ остальном это была, конечно же, отлична€ истори€ дл€ поклонников музыки Queen, в любом случае беспроигрышна€. «аиграла знакова€ дл€ теб€ песн€ — и ты уже поплыл, и, в общем, не так важно, что там на экране. ј финальные минуты концерта Live Aid, который воспроизведен почти полностью, по-насто€щему захватывают. ¬ эти моменты фильм наконец рождает звезду ћеркьюри, человека, который дирижировал стадионами.



«Ѕережный фильм»



јнна Ўтурман:



— ‘ильм «Ѕогемска€ рапсоди€» — удивительный. Ќе подбираютс€ слова, но редко когда € совсем не отвлекаюсь от экрана. Ёто тот случай. » € традиционно очень бо€лась, что внешность исполнител€ главной роли разочарует сильно. ”дивительно, но нет, быстро привыкла и поверила. ѕопадалс€ отзыв о том, что фильм слишком аккуратный и бережный, — это преподносилось как минус. ≈ще тогда сразу прочитала и хотелось спорить: какой же это минус! Ёто уважение! Ѕез уважени€ нельз€ снимать фильмы о таких люд€х!

» да, аккуратный и бережный фильм. Ёто огромный плюс.



«‘ильм противоречит самому духу ћеркьюри»

јртЄм раснов:



— я так и не смог избавитьс€ от впечатлени€, что фильм «Ѕогемска€ рапсоди€» замен€ют два поисковых запроса: Queen + documentary и Queen + Live Aid + 1985. —сылки по ним дадут лучшее впечатление о группе, чем, допустим, фильм. ќн получилс€ старательным, но лишенным полЄта и дерзости. ≈го осторожна€ поступь и увлеченность безопасными голливудскими клише противоречит духу самого ћеркьюри, который не терпел изъезженной колеи, даже если это его собственна€ коле€. ѕерефразиру€ геро€ —ильвестра —таллоне из «–азрушител€», чтобы сн€ть кино про мань€ка, нужен другой мань€к. ≈сть, например, очень необычный фильм про ¬ан √ога «— любовью, ¬инсент», который показывает, как можно снимать неординарные картины про неординарных людей. »сполнитель главной роли –ами ћалек здорово воспроизводит движени€ своего геро€, но, честно говор€, выгл€дит несуразно большеглазым и каким-то нарочито порочным. ¬ фильме очень здорово показан концерт Live Aid, но проблема в том, что записи этого концерта есть в открытом доступе и, как ни крути, киношное повторение не прибавило ничего нового. ≈сть мелкие отличи€, вроде драматической паузы, которую ‘редди выдерживает перед первыми аккордами «Ѕогемской рапсодии» — еЄ на самом деле не было. ƒа она и не нужна, если честно. ј в целом € не в претензии. ќт ћеркьюри осталось много подлинных записей, поэтому мелка€ творческа€ неудача вр€д ли наносит большой урон его наследию.

Ќо посыл фильма, что лучше их музыки только их биографи€, так и не подтвердилс€ самим фильмом. ¬се его лучшие моменты — это фонограммы оригинальных записей Queen.



«‘ильм ради музыки»

јлександр ∆иров:



— «Ѕогемска€ рапсоди€» (как утверждает «¬икипеди€», правильно также будет «Ѕогемна€ рапсоди€») — на редкость скучное и шаблонное кино, где из-за каждого поворота выгл€дывает такое бородатое клише, что хочетс€ отправить его в барбершоп. Ќо убогим сценаристам прощаешь все за сцену концерта на «”эмбли». Ёто чуть менее захватывающе, чем баскетбольный финал из «ƒвижени€ вверх», но это именно тот момент, за 20 минут до конца фильма, когда вдруг забываешь, что перед тобой не переодетый –ами ћалик, а истинно — сам ‘редди ћеркьюри. » вот тут пр€мо пробивает на комок в горле, и нога сама оттаптывает в ритм We are the champions. ¬ердикт: на фильм идти ради музыки. —ценарий кастрирован и плох с точки зрени€ драматургии. јктерские работы — вполне дл€ маскарада. Ќо как бы корректно ни указывали несколько раз в фильме на то, что в Queen все были равны, все равно, это фильм о ‘редди, как любой фильм об Apple будет непременным фильмом о —тиве ƒжобсе.



«¬ызвали дух ‘редди»

јндрей јлексеев:

— Ќа группе Queen выросли родители тех 30-летних, которые сегодн€ в восторге от киношной «Ѕогемской рапсодии»: видимо, генетическа€ пам€ть всЄ же существует. ‘антастическа€ работа по музыкальному (и вокальному) оформлению фильма полностью нейтрализует некоторые биографические огрехи, физическую непохожесть актЄра ћалека на певца ћеркьюри и даже гей-тему, которую в этой истории ну совершенно невозможно обойти. «ритель выходит из зала в экстатическом состо€нии, а часть зрителей и вовсе не выходит, дожида€сь окончани€ последней песни на самых последних титрах, как будто бы это Marvel и после титров есть ещЄ одна, совсем уж крайн€€ сцена. » пожалуй, это самый удачный байопик за последнее врем€ на мировом экране: в нЄм не просто воссоздают биографию кого-то культового, а буквально призывают дух ‘редди. ѕотому что шоу должно продолжатьс€.