Человек, который дирижировал стадионами: «Богемская рапсодия» устроила бум в ярославских кинотеатрах

Финал фильма повторяет знаменитый концерт Live Aid

Всего несколько дней проката, но об этом фильме уже говорят все. В длинные выходные его посмотрели многие, и ленты соцсетей переполнены отзывами — и восторгаются, и ругают. И всё идут и идут в кино.



— У нас фильм заходит на ура, это настоящий бум! В некоторых киносетях в выходные даже не было билетов. У нас с этим попроще — фильм идет с субтитрами на языке оригинала, — говорит директор киноклуба «Нефть» Андрей Алексеев.



— Да, фильм заходит очень хорошо, особенно в длинные праздники — были полные залы, — рассказали в кинотеатре, представляющем одну из крупнейших киносетей.



Прокатная жизнь фильма ещё только началась, так что если вы не успели посмотреть картину, еще есть время решить — стоит ли идти. Итак, что пишут блогеры, уже посмотревшие «Богемскую рапсодию» — картину о легендарной группе Queen и её фронтмене Фредди Меркьюри.



«Беспроигрышная история для поклонников музыки Queen»

Ирина Плишина:



— «Богемская рапсодия», на мой взгляд, подтвердила старую истину: лучшие фильмы о Фредди Меркьюри — это записи его выступлений. Речь даже не о том, что сложно принять новое лицо артиста в роли Фредди, а о количестве какой-то внутренней правды и энергетики. Фильм создавался в жестких рамках требований к массовому кино, настоящую противоречивую фигуру Меркьюри показать было сложно: линии гомосексуализма, наркомании, СПИДа не могли быть развернуты в той мере, в какой они определяли его судьбу. И не забываем, что почти все фигуранты еще живы, — я даже не представляю, сколько кругов согласований прошел сценарий и потом монтаж. Поэтому герой вышел немного выхолощенным, картонным, бутафорским — просто увлеченный талантливый юноша, которого соблазнил богемный образ жизни. Словом, некий герой мюзикла. А ведь это был уникально одаренный пассионарий, человек, одержимый творчеством и не знавший удержу ни в хорошем, ни в дурном. Подозреваю, однажды «авторский кинематограф» восполнит этот пробел и ответит каким-нибудь независимым, бескомпромиссным фильмом. Массовое же кино обычно сосредотачивается на более общепринятых темах, таких как история успеха и цена славы. В этом смысле «Богемская рапсодия» для меня тоже не вполне удалась — темы славы, культа, кумира прошли как-то вскользь. А ведь это неотъемлемая часть образа Фредди: он был безусловной суперзвездой вселенского масштаба. В остальном это была, конечно же, отличная история для поклонников музыки Queen, в любом случае беспроигрышная. Заиграла знаковая для тебя песня — и ты уже поплыл, и, в общем, не так важно, что там на экране. А финальные минуты концерта Live Aid, который воспроизведен почти полностью, по-настоящему захватывают. В эти моменты фильм наконец рождает звезду Меркьюри, человека, который дирижировал стадионами.



«Бережный фильм»



Анна Штурман:



— Фильм «Богемская рапсодия» — удивительный. Не подбираются слова, но редко когда я совсем не отвлекаюсь от экрана. Это тот случай. И я традиционно очень боялась, что внешность исполнителя главной роли разочарует сильно. Удивительно, но нет, быстро привыкла и поверила. Попадался отзыв о том, что фильм слишком аккуратный и бережный, — это преподносилось как минус. Еще тогда сразу прочитала и хотелось спорить: какой же это минус! Это уважение! Без уважения нельзя снимать фильмы о таких людях!

И да, аккуратный и бережный фильм. Это огромный плюс.



Меркьюри был суперзвездой вселенского масштаба.

«Фильм противоречит самому духу Меркьюри»

Артём Краснов:



— Я так и не смог избавиться от впечатления, что фильм «Богемская рапсодия» заменяют два поисковых запроса: Queen + documentary и Queen + Live Aid + 1985. Ссылки по ним дадут лучшее впечатление о группе, чем, допустим, фильм. Он получился старательным, но лишенным полёта и дерзости. Его осторожная поступь и увлеченность безопасными голливудскими клише противоречит духу самого Меркьюри, который не терпел изъезженной колеи, даже если это его собственная колея. Перефразируя героя Сильвестра Сталлоне из «Разрушителя», чтобы снять кино про маньяка, нужен другой маньяк. Есть, например, очень необычный фильм про Ван Гога «С любовью, Винсент», который показывает, как можно снимать неординарные картины про неординарных людей. Исполнитель главной роли Рами Малек здорово воспроизводит движения своего героя, но, честно говоря, выглядит несуразно большеглазым и каким-то нарочито порочным. В фильме очень здорово показан концерт Live Aid, но проблема в том, что записи этого концерта есть в открытом доступе и, как ни крути, киношное повторение не прибавило ничего нового. Есть мелкие отличия, вроде драматической паузы, которую Фредди выдерживает перед первыми аккордами «Богемской рапсодии» — её на самом деле не было. Да она и не нужна, если честно. А в целом я не в претензии. От Меркьюри осталось много подлинных записей, поэтому мелкая творческая неудача вряд ли наносит большой урон его наследию.

Но посыл фильма, что лучше их музыки только их биография, так и не подтвердился самим фильмом. Все его лучшие моменты — это фонограммы оригинальных записей Queen.



«Фильм ради музыки»

Александр Жиров:



— «Богемская рапсодия» (как утверждает «Википедия», правильно также будет «Богемная рапсодия») — на редкость скучное и шаблонное кино, где из-за каждого поворота выглядывает такое бородатое клише, что хочется отправить его в барбершоп. Но убогим сценаристам прощаешь все за сцену концерта на «Уэмбли». Это чуть менее захватывающе, чем баскетбольный финал из «Движения вверх», но это именно тот момент, за 20 минут до конца фильма, когда вдруг забываешь, что перед тобой не переодетый Рами Малик, а истинно — сам Фредди Меркьюри. И вот тут прямо пробивает на комок в горле, и нога сама оттаптывает в ритм We are the champions. Вердикт: на фильм идти ради музыки. Сценарий кастрирован и плох с точки зрения драматургии. Актерские работы — вполне для маскарада. Но как бы корректно ни указывали несколько раз в фильме на то, что в Queen все были равны, все равно, это фильм о Фредди, как любой фильм об Apple будет непременным фильмом о Стиве Джобсе.



«Вызвали дух Фредди»

Андрей Алексеев:

— На группе Queen выросли родители тех 30-летних, которые сегодня в восторге от киношной «Богемской рапсодии»: видимо, генетическая память всё же существует. Фантастическая работа по музыкальному (и вокальному) оформлению фильма полностью нейтрализует некоторые биографические огрехи, физическую непохожесть актёра Малека на певца Меркьюри и даже гей-тему, которую в этой истории ну совершенно невозможно обойти. Зритель выходит из зала в экстатическом состоянии, а часть зрителей и вовсе не выходит, дожидаясь окончания последней песни на самых последних титрах, как будто бы это Marvel и после титров есть ещё одна, совсем уж крайняя сцена. И пожалуй, это самый удачный байопик за последнее время на мировом экране: в нём не просто воссоздают биографию кого-то культового, а буквально призывают дух Фредди. Потому что шоу должно продолжаться.