Депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский постоянно отличается в каких-то скандалах

Депутата муниципалитета Ярославля Дмитрия Петровского журналисты призвали к ответу за его скандальное высказывание о том, что пенсии по старости нужно отменить.



— Пенсионный фонд и пенсия должны быть только по инвалидности. Так что я против повышения возраста выхода на пенсию, так как против самой идеи пенсии, — написал накануне народный избранник на своей странице в Facebook.



Сегодня депутату пришлось объяснять, что он хотел этим сказать, в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы — Ярославль».



— Все выделили в моём броском заголовке «отменить пенсии» и почему-то решили, что я призываю не платить пенсии совсем, — сказал Дмитрий Петровский. — Внимательные читатели, которые подробно ознакомились с написанным, заметили, что я предлагаю не просто отменить пенсии, а перейти людям на самостоятельные накопительные пенсионные счета, которые можно в течение всей жизни накапливать, а также отменить возраст выхода на пенсию как таковой. Чтобы каждый человек мог решать сам. Например, если в 45 лет он уже смог вполне обеспечить себе старость, то может переставать работать. А если человек хочет работать до 87 лет, то он также может продолжать работать, и никто ему не помешает.



Депутат подчеркнул, что его идея заключается в том, чтобы люди не зависели от пенсионного фонда и сами решали, когда им выходить на пенсию.



— Моё предложение делает людей свободными и не зашоренными, делает их вольными птицами, — добавил он. — Это, естественно, может не нравится тем, кто привык, что за него всё решают. Но наше поколение должно быть более демократичным, даже несмотря на то, что часть из нас выросла в Советском Союзе.



Депутат Дмитрий Петровский после скандала с заявлением про отмену пенсий по старости не угомонился и продолжает жечь напалмом — вслед за пенсиями ярославский депутат предложил отменить бесплатную медицину.

