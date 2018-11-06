Придется снова наблюдать, чтобы понять, что не так работает

Водители и пешеходы не справились. Власти объяснили, почему не зашел эксперимент с «зелёной волной» в Ярославле



Критических ситуаций удалось избежать, посчитали в правительстве Ярославской области, подводя итоги эксперимента с «зелёной волной» на Московском проспекте (пробовать решили как раз в длинные выходные).



— Трафик на проспекте был достаточно высоким. Переключение светофоров на измененный план прошло в штатном режиме, однако без шероховатостей не обошлось, — рассказала и. о. директора департамента транспорта Ярославской области Екатерина Галеева. — 4 ноября в районе полудня на проспекте произошло два ДТП, которые перекрыли полторы полосы. Также стоит отметить, что многие водители и пешеходы не смогли правильно сориентироваться в сигналах. Сотрудники ГИБДД оказывали людям помощь на месте, регулировали движение в ручном режиме.



Власти увидели, что самыми проблемными участками стали перекрестки с улицами Гагарина и Малой Пролетарской.



В целом считают, что светофоры «сработали неплохо».



Водители, правда, с оценкой властей не согласны. В выходные, когда проспект встал в пробки, автомобилисты взмолились: «Верните всё, как было!».



Эксперимент повторят в следующие выходные.

