На звёздах остались следы ботинок

В Ярославле на Аллее звёзд космонавтов рядом с отпечатками рук известных лётчиков теперь можно увидеть грязные следы ботинок. Их оставили подростки, топтавшиеся по Аллее Славы.

— У ярославского планетария группа подростков, видимо, гости нашего города, топталась по плитам аллеи звезд, посвященных космонавтам. После моего замечания молодежь сошла с монумента, но высказала свое негодование, так как, по их мнению, по этим плитам ходить можно, — рассказывает ярославец, ставший свидетелем непочтительного отношения к памятнику. — Когда эти представители поколения ЕГЭ ушли, обратил внимание, что плиты расположены почти вровень с покрытием площадки. По всей видимости, поэтому и возникают такие ситуации. Считаю, что их нужно было сделать повыше.

Досталось и звезде первой женщины-космонавта Валентины Терешковой

Досталось и звезде с оттиском ладони первой-женщины космонавта, нашей землячки, Валентины Терешковой. Несмотря на то, что Аллея Славы расположена на газоне, потоптаться по звёздам действительно может каждый.

Затоптанная аллея памяти

Кстати, «Аллея славы» в Голливуде с оттисками рук известных на весь мир актёров и вовсе находится на пешеходной улице, где постоять на имени знаменитости может каждый.

Как вы считаете, нужно ли переделать Аллею Славы?