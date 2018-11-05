Авария произошла на трассе в Первомайском районе

Сегодня рано утром в Первомайском районе на трассе М-8 автобус сбил на дороге лося. Авария случилась примерно в 6:30. Сохатый выскочил прямо перед автобусом «Неоплан». 55-летний водитель не смог уйти от столкновения. Водитель получил травмы. К счастью, автобус ехал без пассажиров, иначе травмированных людей могло быть больше.



— Мужчине потребовалась медицинская помощь, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.



На месте ДТП работала бригада скорой помощи и сотрудники ГИБДД.



В сентябре на дороге в Рыбинске машина насмерть сбила лося.

