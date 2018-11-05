В Ярославской области лось бросился под колёса автобуса: на месте работали медики
5 ноября 2018 13:04
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Сегодня рано утром в Первомайском районе на трассе М-8 автобус сбил на дороге лося. Авария случилась примерно в 6:30. Сохатый выскочил прямо перед автобусом «Неоплан». 55-летний водитель не смог уйти от столкновения. Водитель получил травмы. К счастью, автобус ехал без пассажиров, иначе травмированных людей могло быть больше.
— Мужчине потребовалась медицинская помощь, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
На месте ДТП работала бригада скорой помощи и сотрудники ГИБДД.
В сентябре на дороге в Рыбинске машина насмерть сбила лося.
Фото: Александра Савельева
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