63% россиян не знают о пытках

В июле в Ярославской области разразился чудовищный скандал: в СМИ появилось видео, как в колонии № 1 жестоко пытают заключённого Евгения Макарова. Видео омерзительное. Мужчина воет от боли, но мучители не останавливаются — кричат на него, выворачивают руки и бьют палками по пяткам. Как потом оказалось, видео было прошлогодним. После скандала УФСИН начал проверять колонии, а правозащитники отправляли кадры в Европейский суд по правам человека. Четырнадцать сотрудников колонии, засветившихся на видео, заключены под стражу.



На сайте «Левада-центра» опубликовали опрос на эту тему.

— Опрос проведен с 18 по 24 октября по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах 52 субъектов РФ, — рассказали авторы исследования.



Согласно данным, 7% респондентов много слышали об этой истории, 23% слышали, но не знают, в чем суть, а 69% вообще в первый раз слышат о пытках. 2% затруднились ответить.



Говоря о пытках в российских колониях, 40% отметили, что это лишь отдельные нарушения, 6% опрошенных считают, что никаких пыток нет, а 33% считают, что это распространенная практика. Затруднился ответить 21% респондентов.



На вопрос, допустимы ли пытки и издевательства над заключенными в колониях, 57% человек ответило, что это недопустимо ни при каких обстоятельствах, 28% сказали, что в некоторых случаях к заключенным бывает необходимо применить силу. 7% высказалось, что заключенные не вправе рассчитывать на нормальное отношение к себе.

