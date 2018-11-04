Топ-50 бесплатных творческих кружков для детей в Ярославле
Вот и зима не за горами. Заботливые родители пытаются занять своих детей полезным и интересным хобби — лишь бы не сидел целыми днями в планшете и телефоне! Записывают в спортивные секции и кружки, чтобы ребёнок рос и развивался. Вы всё ещё раздумываете, куда отдать ребёнка? Тогда смотрите топ-50 бесплатных кружков в Ярославле от 76.ru.
Поделки своими руками
Детский центр «Восхождение» (с первого по четвертый класс);
адрес: проспект Толбухина, 43 (остановка «Проспект Толбухина»);
телефон: 32-14-43;
детали: детей учат квиллингу.
Детский центр «Восхождение» (с семи лет);
адрес: проспект Толбухина, 43 (остановка «Проспект Толбухина»);
телефон: 32-14-43;
детали: каллиграфия.
Дом творчества Красноперекопского района (с семи лет);
адрес: Будкина, 9 (остановка «Комсомольская площадь»);
телефон: 75-57-94;
детали: детей учат различным народным промыслам.
Дом творчества Красноперекопского района (с 10 лет);
адрес: Будкина, 9 (остановка «Комсомольская площадь»);
телефон: 75-57-94;
детали: дети научатся гончарному делу.
Детский центр «Истоки» (с пяти лет);
адрес: ул. Сахарова, 15 (остановка «Посёлок Маяковского»);
телефон: 75-30-73;
детали: глиняная игрушка.
Центр детско-юношеского технического творчества (с пятого класса);
адрес: ул. Республиканская, 51 (остановка «Площадь Юности»);
телефон: 30-42-76;
детали: резьба по дереву.
Центр детского творчества «Горизонт» (с семи лет);
адрес: ул. Зои Космодемьянской, 4а (остановка «Проспект Ленина»);
телефон: 72-62-17;
детали: детей научат мастерить народные куклы.
Дом детского творчества Фрунзенского района (с семи лет);
адрес: Московский проспект, 155 (остановка «Улица Слепнёва»);
телефон: 47‑75-80;
детали: вязание.
Центр внешкольной работы «Глория» (с восьми лет);
адрес: ул. Калинина, 30 (остановка «Микрорайон Новосёлки»);
телефон: 48-55-91;
детали: оригами.
Декоративно-прикладное творчество
Центр детского творчества «Россияне» (с пяти лет);
адрес: ул. Пионерская, 19 (остановка «Пионерская»);
телефон: 55-15-85.
Дом детского творчества Фрунзенского района (с четырех лет);
адрес: Московский проспект, 155 (остановка «Улица Слепнёва»);
телефон: 47‑75-80.
Пение
Дворец молодёжи (с 14 лет);
адрес: проспект Ленина, 27 (остановка «Площадь Карла Маркса»);
телефон: 73-75-83.
Дом творчества Красноперекопского района (с пяти лет);
адрес: Будкина, 9 (остановка «Комсомольская площадь»);
телефон: 75-57-94.
СОШ № 87 (с пяти лет);
адрес: Ленинградский проспект, 68а (остановка «Волгоградская»);
телефон: 55-15-85.
Центр детского творчества «Горизонт» (с шести лет);
адрес: ул. Зои Космодемьянской, 4а (остановка «Проспект Ленина»);
телефон: 72-62-17.
Детский центр «Истоки» (с пяти лет);
адрес: ул. Сахарова, 15 (остановка «Посёлок Маяковского»);
телефон: 75-30-73.
Дом детского творчества Фрунзенского района (с 10 лет);
адрес: Московский проспект, 155 (остановка «Улица Слепнёва»);
телефон: 47‑75-80.
Музыка
Дворец пионеров (с пяти лет);
адрес: Советская ул., 17 (остановка «Красная площадь»);
телефон 72‑86-00.
Дом творчества Красноперекопского района (с 12 лет);
адрес: Будкина, 9 (остановка «Комсомольская площадь»);
телефон: 75-57-94;
детали: на занятиях учат играть на гитаре.
Детский центр «Истоки» (с девяти лет);
адрес: ул. Сахарова, 15 (остановка «Посёлок Маяковского»);
телефон: 75-30-73.
Дом творчества Красноперекопского района (с 10 лет);
адрес: Будкина, 9 (остановка «Комсомольская площадь»);
телефон: 75-57-94;
детали: на занятиях учат играть на ударных инструментах.
Центр внешкольной работы «Глория» (с семи лет);
адрес: ул. Калинина, 30 (остановка «Микрорайон Новосёлки»);
телефон: 48-55-91;
детали: кружок называется «Домисолька».
Рисование
Дом творчества Красноперекопского района (с пяти лет);
адрес: Будкина, 9 (остановка «Комсомольская площадь»);
телефон: 75-57-94.
Дом творчества Красноперекопского района (с 10 лет);
адрес: Будкина, 9 (остановка «Комсомольская площадь»);
телефон: 75-57-94;
детали: на занятиях учат энкаустике.
Детский центр «Истоки» (с пяти лет);
адрес: ул. Сахарова, 15 (остановка «Посёлок Маяковского»);
телефон: 75-30-73;
детали: есть занятия для детей с ОВЗ.
СОШ № 17 (с пяти лет);
адрес: Красноперевальский переулок, 4 (остановка «Школа № 17»);
телефон: 55-15-85.
Центр детского творчества «Горизонт» (с пяти лет);
адрес: ул. Зои Космодемьянской, 4а (остановка «Проспект Ленина»);
телефон: 72-62-17.
Дом детского творчества Фрунзенского района (с семи лет);
адрес: Московский проспект, 155 (остановка «Улица Слепнёва»);
телефон: 47-75-80.
Центр внешкольной работы «Глория» (с семи лет);
адрес: ул. Калинина, 30 (остановка «Микрорайон Новосёлки»);
телефон: 48-55-91.
Кружки по моделированию
Судомоделирование
Центр детско-юношеского технического творчества (с третьего класса);
адрес: ул. Республиканская, 51 (остановка «Площадь Юности»);
телефон: 30-42-76.
Дом творчества Красноперекопского района (с восьми лет);
адрес: Будкина, 9 (остановка «Комсомольская площадь»);
телефон: 75-57-94.
Автомоделирование и авиамоделирование
Центр детско-юношеского технического творчества (с шестого класса);
адрес: ул. Республиканская, 51 (остановка «Площадь Юности»);
телефон: 30-42-76.
Дом детского творчества Фрунзенского района (с 10 лет);
адрес: Московский проспект, 155 (остановка «Улица Слепнёва»);
телефон: 47-75-80.
Детский центр «Восхождение» (с первого по четвертый класс);
адрес: проспект Толбухина, 43 (остановка «Проспект Толбухина»);
телефон: 32-14-43;
детали: детей учат легомоделированию.
Центр детского творчества «Горизонт» (с семи лет);
адрес: ул. Зои Космодемьянской, 4а (остановка «Проспект Ленина»);
телефон: 72-62-17.
Робототехника и программирование
Центр детско-юношеского технического творчества (с восьмого класса);
адрес: ул. Республиканская, 51 (остановка «Площадь Юности»);
телефон: 30-42-76;
детали: на занятиях учат программированию и создавать 3D-модели.
Центр детско-юношеского технического творчества (с третьего класса);
адрес: ул. Республиканская, 51 (остановка «Площадь Юности»);
телефон: 30-42-76;
детали: занятия проходят по робототехнике.
Английский язык
Дворец пионеров (с пяти лет);
адрес: Советская ул., 17 (остановка «Красная площадь»);
телефон: 72‑86-00;
детали: занятия проходят два раза в неделю по 1:20.
Детский центр «Восхождение» (с семи лет);
адрес: проспект Толбухина, 43 (остановка «Проспект Толбухина»);
телефон: 32-14-43.
Дом творчества Красноперекопского района (с пяти лет);
адрес: Будкина, 9 (остановка «Комсомольская площадь»);
телефон: 75-57-94.
Театральные кружки
Дом творчества Красноперекопского района (с пяти лет);
адрес: Будкина, 9 (остановка «Комсомольская площадь»);
телефон: 75-57-94;
детали: театральный кружок.
Центр детского творчества «Горизонт» (с пяти лет);
адрес: ул. Зои Космодемьянской, 4а (остановка «Проспект Ленина»);
телефон: 72-62-17.
Дворец молодёжи (с 14 лет);
адрес: проспект Ленина, 27 (остановка «Площадь Карла Маркса»);
телефон: 73-75-83;
детали: театр каскадёров.
Дом детского творчества Фрунзенского района (с шести лет);
адрес: Московский проспект, 155 (остановка «Улица Слепнёва»);
телефон: 47-75-80;
детали: обычный театральный кружок и театр кукол.
Центр внешкольной работы «Глория» (с шести лет);
адрес: ул. Калинина, 30 (остановка «Микрорайон Новосёлки»);
телефон: 48-55-91.
Журналистика, фотокружки и КВН
Школа юных журналистов им. Н. Островского (с девятого класса),
Дворец пионеров (с девятого класса);
адрес: Советская ул., 17 (остановка «Красная площадь»);
телефон 72-86-00.
Дворец молодёжи (с 14 лет);
адрес: проспект Ленина, 27 (остановка «Площадь Карла Маркса»);
телефон: 73-75-83;
детали: занятия проходят по тележурналистике один раз в неделю.
КВН
Дворец пионеров (с восьмого класса);
адрес: Советская ул., 17 (остановка «Красная площадь»);
телефон: 72-86-00.
Мультипликация
Детский центр «Истоки» (с семи лет);
адрес: ул. Сахарова, 15 (остановка «Посёлок Маяковского»);
телефон: 75-30-73.
Фотокружок
Дом творчества Красноперекопского района (с 12 лет);
адрес: Будкина, 9 (остановка «Комсомольская площадь»);
телефон: 75-57-94.
Центр внешкольной работы «Глория» (с 12 лет);
адрес: ул. Калинина, 30 (остановка «Микрорайон Новосёлки»);
телефон: 48-55-91.