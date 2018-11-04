Топ-50 бесплатных творческих кружков для детей в Ярославле

Чем занять ребёнка после школы

Вот и зима не за горами. Заботливые родители пытаются занять своих детей полезным и интересным хобби — лишь бы не сидел целыми днями в планшете и телефоне! Записывают в спортивные секции и кружки, чтобы ребёнок рос и развивался. Вы всё ещё раздумываете, куда отдать ребёнка? Тогда смотрите топ-50 бесплатных кружков в Ярославле от 76.ru.



Поделки своими руками

Детский центр «Восхождение» (с первого по четвертый класс);

адрес: проспект Толбухина, 43 (остановка «Проспект Толбухина»);

телефон: 32-14-43;

детали: детей учат квиллингу.



Детский центр «Восхождение» (с семи лет);

адрес: проспект Толбухина, 43 (остановка «Проспект Толбухина»);

телефон: 32-14-43;

детали: каллиграфия.



Дом творчества Красноперекопского района (с семи лет);

адрес: Будкина, 9 (остановка «Комсомольская площадь»);

телефон: 75-57-94;

детали: детей учат различным народным промыслам.



Дом творчества Красноперекопского района (с 10 лет);

адрес: Будкина, 9 (остановка «Комсомольская площадь»);

телефон: 75-57-94;

детали: дети научатся гончарному делу.



Детский центр «Истоки» (с пяти лет);



адрес: ул. Сахарова, 15 (остановка «Посёлок Маяковского»);

телефон: 75-30-73;

детали: глиняная игрушка.



Центр детско-юношеского технического творчества (с пятого класса);

адрес: ул. Республиканская, 51 (остановка «Площадь Юности»);

телефон: 30-42-76;

детали: резьба по дереву.



Центр детского творчества «Горизонт» (с семи лет);

адрес: ул. Зои Космодемьянской, 4а (остановка «Проспект Ленина»);

телефон: 72-62-17;

детали: детей научат мастерить народные куклы.



Дом детского творчества Фрунзенского района (с семи лет);

адрес: Московский проспект, 155 (остановка «Улица Слепнёва»);

телефон: 47‑75-80;

детали: вязание.



Центр внешкольной работы «Глория» (с восьми лет);

адрес: ул. Калинина, 30 (остановка «Микрорайон Новосёлки»);

телефон: 48-55-91;

детали: оригами.



Декоративно-прикладное творчество

Центр детского творчества «Россияне» (с пяти лет);

адрес: ул. Пионерская, 19 (остановка «Пионерская»);

телефон: 55-15-85.



Дом детского творчества Фрунзенского района (с четырех лет);

адрес: Московский проспект, 155 (остановка «Улица Слепнёва»);

телефон: 47‑75-80.



Пение

Дворец молодёжи (с 14 лет);

адрес: проспект Ленина, 27 (остановка «Площадь Карла Маркса»);

телефон: 73-75-83.



Дом творчества Красноперекопского района (с пяти лет);

адрес: Будкина, 9 (остановка «Комсомольская площадь»);

телефон: 75-57-94.



СОШ № 87 (с пяти лет);

адрес: Ленинградский проспект, 68а (остановка «Волгоградская»);

телефон: 55-15-85.



Центр детского творчества «Горизонт» (с шести лет);

адрес: ул. Зои Космодемьянской, 4а (остановка «Проспект Ленина»);

телефон: 72-62-17.



Детский центр «Истоки» (с пяти лет);

адрес: ул. Сахарова, 15 (остановка «Посёлок Маяковского»);

телефон: 75-30-73.



Дом детского творчества Фрунзенского района (с 10 лет);

адрес: Московский проспект, 155 (остановка «Улица Слепнёва»);

телефон: 47‑75-80.



Музыка

Дворец пионеров (с пяти лет);



адрес: Советская ул., 17 (остановка «Красная площадь»);

телефон 72‑86-00.



Дом творчества Красноперекопского района (с 12 лет);

адрес: Будкина, 9 (остановка «Комсомольская площадь»);

телефон: 75-57-94;

детали: на занятиях учат играть на гитаре.



Детский центр «Истоки» (с девяти лет);

адрес: ул. Сахарова, 15 (остановка «Посёлок Маяковского»);

телефон: 75-30-73.



Дом творчества Красноперекопского района (с 10 лет);

адрес: Будкина, 9 (остановка «Комсомольская площадь»);

телефон: 75-57-94;

детали: на занятиях учат играть на ударных инструментах.



Центр внешкольной работы «Глория» (с семи лет);

адрес: ул. Калинина, 30 (остановка «Микрорайон Новосёлки»);

телефон: 48-55-91;

детали: кружок называется «Домисолька».



Рисование

Дом творчества Красноперекопского района (с пяти лет);



адрес: Будкина, 9 (остановка «Комсомольская площадь»);

телефон: 75-57-94.



Дом творчества Красноперекопского района (с 10 лет);

адрес: Будкина, 9 (остановка «Комсомольская площадь»);

телефон: 75-57-94;

детали: на занятиях учат энкаустике.



Детский центр «Истоки» (с пяти лет);

адрес: ул. Сахарова, 15 (остановка «Посёлок Маяковского»);

телефон: 75-30-73;

детали: есть занятия для детей с ОВЗ.



СОШ № 17 (с пяти лет);

адрес: Красноперевальский переулок, 4 (остановка «Школа № 17»);

телефон: 55-15-85.



Центр детского творчества «Горизонт» (с пяти лет);

адрес: ул. Зои Космодемьянской, 4а (остановка «Проспект Ленина»);

телефон: 72-62-17.



Дом детского творчества Фрунзенского района (с семи лет);

адрес: Московский проспект, 155 (остановка «Улица Слепнёва»);

телефон: 47-75-80.



Центр внешкольной работы «Глория» (с семи лет);

адрес: ул. Калинина, 30 (остановка «Микрорайон Новосёлки»);

телефон: 48-55-91.



Кружки по моделированию

Судомоделирование



Центр детско-юношеского технического творчества (с третьего класса);

адрес: ул. Республиканская, 51 (остановка «Площадь Юности»);

телефон: 30-42-76.



Дом творчества Красноперекопского района (с восьми лет);

адрес: Будкина, 9 (остановка «Комсомольская площадь»);

телефон: 75-57-94.



Автомоделирование и авиамоделирование





Центр детско-юношеского технического творчества (с шестого класса);

адрес: ул. Республиканская, 51 (остановка «Площадь Юности»);

телефон: 30-42-76.



Дом детского творчества Фрунзенского района (с 10 лет);

адрес: Московский проспект, 155 (остановка «Улица Слепнёва»);

телефон: 47-75-80.



Детский центр «Восхождение» (с первого по четвертый класс);

адрес: проспект Толбухина, 43 (остановка «Проспект Толбухина»);

телефон: 32-14-43;

детали: детей учат легомоделированию.



Центр детского творчества «Горизонт» (с семи лет);

адрес: ул. Зои Космодемьянской, 4а (остановка «Проспект Ленина»);

телефон: 72-62-17.



Робототехника и программирование

Центр детско-юношеского технического творчества (с восьмого класса);

адрес: ул. Республиканская, 51 (остановка «Площадь Юности»);

телефон: 30-42-76;

детали: на занятиях учат программированию и создавать 3D-модели.



Центр детско-юношеского технического творчества (с третьего класса);

адрес: ул. Республиканская, 51 (остановка «Площадь Юности»);

телефон: 30-42-76;

детали: занятия проходят по робототехнике.



Английский язык

Дворец пионеров (с пяти лет);



адрес: Советская ул., 17 (остановка «Красная площадь»);

телефон: 72‑86-00;

детали: занятия проходят два раза в неделю по 1:20.



Детский центр «Восхождение» (с семи лет);

адрес: проспект Толбухина, 43 (остановка «Проспект Толбухина»);

телефон: 32-14-43.



Дом творчества Красноперекопского района (с пяти лет);

адрес: Будкина, 9 (остановка «Комсомольская площадь»);



телефон: 75-57-94.

Театральные кружки

Дом творчества Красноперекопского района (с пяти лет);

адрес: Будкина, 9 (остановка «Комсомольская площадь»);

телефон: 75-57-94;

детали: театральный кружок.



Центр детского творчества «Горизонт» (с пяти лет);

адрес: ул. Зои Космодемьянской, 4а (остановка «Проспект Ленина»);

телефон: 72-62-17.



Дворец молодёжи (с 14 лет);

адрес: проспект Ленина, 27 (остановка «Площадь Карла Маркса»);

телефон: 73-75-83;

детали: театр каскадёров.



Дом детского творчества Фрунзенского района (с шести лет);

адрес: Московский проспект, 155 (остановка «Улица Слепнёва»);

телефон: 47-75-80;

детали: обычный театральный кружок и театр кукол.



Центр внешкольной работы «Глория» (с шести лет);

адрес: ул. Калинина, 30 (остановка «Микрорайон Новосёлки»);

телефон: 48-55-91.



Журналистика, фотокружки и КВН

Школа юных журналистов им. Н. Островского (с девятого класса),

Дворец пионеров (с девятого класса);

адрес: Советская ул., 17 (остановка «Красная площадь»);

телефон 72-86-00.



Дворец молодёжи (с 14 лет);

адрес: проспект Ленина, 27 (остановка «Площадь Карла Маркса»);

телефон: 73-75-83;

детали: занятия проходят по тележурналистике один раз в неделю.



КВН





Дворец пионеров (с восьмого класса);

адрес: Советская ул., 17 (остановка «Красная площадь»);

телефон: 72-86-00.



Мультипликация





Детский центр «Истоки» (с семи лет);

адрес: ул. Сахарова, 15 (остановка «Посёлок Маяковского»);

телефон: 75-30-73.



Фотокружок

Дом творчества Красноперекопского района (с 12 лет);

адрес: Будкина, 9 (остановка «Комсомольская площадь»);

телефон: 75-57-94.



Центр внешкольной работы «Глория» (с 12 лет);

адрес: ул. Калинина, 30 (остановка «Микрорайон Новосёлки»);

телефон: 48-55-91.

