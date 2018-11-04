Эта икона прославилась многими чудесами

На днях икону Спаса Нерукотворного образа признали подлинной. После государственной экспертизы, которая длилась полгода, был установлен настоящий возраст находки. Икона датируется второй половиной XVI века.



— Эта информация полностью снимает все вопросы относительно подлинности иконы. Именно она была явлена в 1612 году и, согласно церковной летописи, прославилась многими чудесами. После крестного хода с этой иконой ополчение Минина и Пожарского и жители Ярославля были спасены от «моровой язвы», — рассказали в Кирилло-Афанасиевском мужском монастыре.



Икону нашли весной в запасниках Ярославского художественного музея в очень плохом состоянии. Было принято решение отправить ее в Москву в Государственный научно-исследовательский институт, где была проведена экспертиза. Сейчас икону реставрируют, и, возможно, уже через год она вернется на родину в Ярославль.

У ярославского коллекционера выкрали старинные иконы. Какой ущерб нанёс грабитель.