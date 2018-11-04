Эта икона прославилась многими чудесами
Эта икона прославилась многими чудесами

На днях икону Спаса Нерукотворного образа признали подлинной. После государственной экспертизы, которая длилась полгода, был установлен настоящий возраст находки. Икона датируется второй половиной XVI века.

— Эта информация полностью снимает все вопросы относительно подлинности иконы. Именно она была явлена в 1612 году и, согласно церковной летописи, прославилась многими чудесами. После крестного хода с этой иконой ополчение Минина и Пожарского и жители Ярославля были спасены от «моровой язвы», — рассказали в Кирилло-Афанасиевском мужском монастыре.

Икону нашли весной в запасниках Ярославского художественного музея в очень плохом состоянии. Было принято решение отправить ее в Москву в Государственный научно-исследовательский институт, где была проведена экспертиза. Сейчас икону реставрируют, и, возможно, уже через год она вернется на родину в Ярославль.

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