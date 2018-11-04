Водители столкнулись на мокрой дороге

Вчера ночью на перекрёстке улицы Свободы и Городского вала столкнулись две легковушки. От мощного удара «девятка» и «двенашка» сильно пострадали: у машин был изуродован бампер. За рулём ВАЗ-2112 сидел 28-летний парень, а за рулём другой легковушки — 29-летний мужчина. Вместе с ним в салоне была 18-летняя девушка.



— Водитель и пассажир ВАЗ-2109 получили травмы. Они отправлены на амбулаторное лечение. По предварительной информации, водитель одной из легковушек отказался от освидетельствования, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В полиции сказали, что ДТП произошло в 23:56. Пока что устанавливаются детали аварии.



Этим же вечером во Фрунзенском районе Ярославля женщина на иномарке насмерть сбила пешехода. Очевидцы рассказали, что картина была страшная.

