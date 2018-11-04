Пожар в Тутаеве оставил жителей левобережной части без связи и интернета
3 ноября 2018 23:20
402 0
Крупный пожар в Тутаеве привел к масштабным последствиям. Ночью на левом берегу загорелось административное здание на 2-ой Овражной.
Огонь тушили сразу две пожарные части. С пламенем справились к семи утра, через пять часов после звонка в МЧС. В итоге выгорело 100 квадратных метров здания.
В старинном здании (XIXвека) находились опорный пункт полиции, отделение банка, МФЦ, телекоммуникационная компания.
- После пожара на Романовской стороне есть проблемы с телефонной связью, интернетом, не работает банкомат, - рассказали в паблике «Типичный Тутаев / Афиша. Новости. Фото».
Фото: «Типичный Тутаев / Афиша. Новости. Фото»/Vk.com
Ранее на эту тему:
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru