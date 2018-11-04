Пожар тушили пять часов

Крупный пожар в Тутаеве привел к масштабным последствиям. Ночью на левом берегу загорелось административное здание на 2-ой Овражной.



Огонь тушили сразу две пожарные части. С пламенем справились к семи утра, через пять часов после звонка в МЧС. В итоге выгорело 100 квадратных метров здания.



В старинном здании (XIXвека) находились опорный пункт полиции, отделение банка, МФЦ, телекоммуникационная компания.



- После пожара на Романовской стороне есть проблемы с телефонной связью, интернетом, не работает банкомат, - рассказали в паблике «Типичный Тутаев / Афиша. Новости. Фото».

