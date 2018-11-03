Одевайтесь теплее — промозглая сырость надолго

Ноябрь вдруг начался с плюсовых температур. На улице снова теплая погода. И синоптики предупреждают — это надолго.

— Погода будет определяться мощным циклоном, проходящим вдоль арктического побережья с запада на восток. Он принесёт с собой новую порцию тёплого и влажного атлантического воздуха. И только с началом новой недели дожди будут прекращаться, и немного похолодает, — говорят специалисты центра «Фобос».



По данным сайтов погоды теплая пасмурная погода простоит в Ярославле до середины ноября. И почти все это время будут идти дожди. А уже с 18 ноября начнутся первые морозы и снегопады.