Сергей Бабуркин лично побеседовал с заключёнными

В УФСИН по Ярославской области начали проверку сообщений о пытках в угличской колонии. К проверке привлекли следователей и уполномоченного по правам человека.

— Принято решение о передаче всех материалов в органы следствия для проведения проверки сообщений в целях принятия решения о наличии либо отсутствии состава преступления, в том числе и в действиях осужденных (о привлечении к ответственности за предоставление заведомо ложных сведений или клевету), — рассказали в пресс-службе регионального управления ФСИН.

В колонию уже выезжал и омбудсмен.

— Провёл несколько личных бесед с осужденными, по итогам которых будет принято решение о направлении материалов в правоохранительные органы для проведения проверок, — рассказал Сергей Бабуркин.

Новая волна жалоб на пытки покатилась по области, когда осужденные в угличской колонии пожаловались на пытки морозом.

В эти же дни снова поднялась и история о пытках в ярославской колонии № 1. Вчера в Кировском районном суде взяли под стражу ещё одного фигуранта этого громкого дела — сотрудника колонии, которого подозревают в причастности к жестокой расправе над заключённым.