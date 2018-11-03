Если наврали, привлекут за клевету. Следствие проверит информацию о пытках в угличской колонии
В УФСИН по Ярославской области начали проверку сообщений о пытках в угличской колонии. К проверке привлекли следователей и уполномоченного по правам человека.
— Принято решение о передаче всех материалов в органы следствия для проведения проверки сообщений в целях принятия решения о наличии либо отсутствии состава преступления, в том числе и в действиях осужденных (о привлечении к ответственности за предоставление заведомо ложных сведений или клевету), — рассказали в пресс-службе регионального управления ФСИН.
В колонию уже выезжал и омбудсмен.
— Провёл несколько личных бесед с осужденными, по итогам которых будет принято решение о направлении материалов в правоохранительные органы для проведения проверок, — рассказал Сергей Бабуркин.
Новая волна жалоб на пытки покатилась по области, когда осужденные в угличской колонии пожаловались на пытки морозом.
В эти же дни снова поднялась и история о пытках в ярославской колонии № 1. Вчера в Кировском районном суде взяли под стражу ещё одного фигуранта этого громкого дела — сотрудника колонии, которого подозревают в причастности к жестокой расправе над заключённым.
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