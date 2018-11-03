Машина всё вывалила и уехала

В Заволжском районе, на Нижнем посёлке обнаружили свалку строительного мусора. Доски и обломки лежат прямо посреди поля. На фото очевидцы успели снять, как мусор в поле привёз самосвал, всё свалил и уехал. Фото выложили в группе «Подслушано в Ярославле».

— Какие ж люди всё-таки свиньи. Гадят, прямо где живут, фу, — написала Анна Киреева в комментариях под фото.

Портал 76.ru связался с фирмой, устроившей свалку.

Мусор так и остался в поле

— Это частная территория, нам поступил заказ от её владельца, и мы его выполнили, — рассказали на предприятии.