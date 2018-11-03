«Гадят там, где живут». За Волгой самосвал свалил строительный мусор посреди поля
3 ноября 2018 09:52
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В Заволжском районе, на Нижнем посёлке обнаружили свалку строительного мусора. Доски и обломки лежат прямо посреди поля. На фото очевидцы успели снять, как мусор в поле привёз самосвал, всё свалил и уехал. Фото выложили в группе «Подслушано в Ярославле».
— Какие ж люди всё-таки свиньи. Гадят, прямо где живут, фу, — написала Анна Киреева в комментариях под фото.
Портал 76.ru связался с фирмой, устроившей свалку.
— Это частная территория, нам поступил заказ от её владельца, и мы его выполнили, — рассказали на предприятии.
Фото: Подслушано в Ярославле/Vk.com
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