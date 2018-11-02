Люди платили деньги за детскую одежду, а потом оставались ни с чем

В Ростове молодая девушка зарегистрировала на своё имя аккаунт в одной из социальных сетей и на протяжении двух лет рекламировала там магазин детской одежды. Заинтересованным людям она предлагала переслать товар по почте, но при условии 100% оплаты. Доверчивые люди пересылали деньги на карту мошенницы. Как только деньги были у неё, девушка переставала отвечать на сообщения и звонки клиентов.

— Всего мошенница обманула 7 человек, причинив им ущерб на сумму свыше 45 тысяч рублей, — рассказали в прокуратуре Ярославской области.



Девушку судили за мошенничество, но уголовное дело прекратили.



— С учетом возраста злоумышленницы, полного возмещения ею ущерба потерпевшим, отсутствие судимости и наличие на иждивении малолетнего ребенка суд назначил виновной штраф в размере 20 тысяч рублей.



Если девушка в течение 60 дней не оплатит штраф, то ей грозит уголовное наказание.



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