Девушки не стеснялись перед камерами

Ярославская модель и участница группы поддержки «Грация» снялись в откровенной фотосъёмке. Анастасия Юрчикова и Лия Максимова демонстрировали сексуальное нижнее бельё.



Девушки снимались в откровенных позах, а в перерывах между съёмками записывали сторис и фотографировались.



— Мужчины, хотите научиться красиво раздевать девушек? — задаёт провокационный вопрос обворожительная Анастасия Юрчикова.



Совсем скоро появятся профессиональные фотографии девушек. А пока можно наслаждаться бэкстейджем со съёмок.



Анастасия в сексуальном нижнем белье

Анастасия выложила в Instagram откровенные снимки

Напомним, именно Анастасия и Лия сняли откровенный ролик в поддержку сборной России по футболу. На видео девушки оголили грудь и пинали мяч. Они так прославились, что их позвали на федеральный канал.