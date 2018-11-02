Сдачу теперь сдавать удобнее

«Рыбинскэлектротрансу» выделили 770 тысяч рублей из городского бюджета, чтобы предприятие смогло округлить стоимость проезда в троллейбусе до 18 рублей 50 копеек. Об этом нам рассказали в пресс-службе администрации Рыбинска. С сегодняшнего дня проезд во всех троллейбусах стоит 18,50.



Напомним, весь город был недоволен тем, что проезд в троллейбусах стал стоить 18 рублей 85 копеек. Понятное дело, что копейки не насчитывал никто: все давали по 19 и 20 рублей. А вот сдачу, по словам рыбинцев, получали далеко не все.



Генеральный директор «Рыбинскэлектротранса» Владимир Матросов объяснил нам, почему установили такую цену.



— Департамент ЖКХ, энергетики и урегулирования тарифов посчитал нам такую цену, и мы будем с ней работать. Другого выхода у нас нет. Фактически, учитывая все затраты, проезд должен стоить 20 рублей, о чём мы и заявляли изначально. Делать цену ниже — это гробить предприятие. У департамента, согласно закону, были все права на то, чтобы сделать цену более удобной. Ведь по правилам, если тариф состоит из дробного числа, его можно округлить в ту или иную сторону. В нашем случае сделать 19 рублей. Но они этого не сделали. Мы исполняем решение департамента.



Теперь же ездить в троллейбусах станет чуть более удобно.

