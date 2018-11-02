Праздничная программа в Ярославле начинается с 9:30 утра

По традиции каждый год 4 ноября в городе устраивают праздничные мероприятия. Начнётся день с торжественного богослужения в Казанском соборе в 9:30 утра. А уже в 11:30 у стен Казанского женского монастыря начнется Крестный ход. Там же будет проходить праздничная программа.



В 12:30 у часовни Казанской иконы Божией Матери начнется торжественный митинг, на котором выступит Митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеймон.



На культурных площадках города ярославцев также ждёт праздничная программа.



Помимо Дня народного единства в Ярославле в эти выходные будет «Ночь искусств» и дискотека. Как весело провести эти дни, читайте в афише от 76.ru.

Вечером в 18:00 ярославцев и гостей города приглашает Ярославский музей-заповедник на бесплатную игру «Путешествие во времени: от октябрят до комсомольцев». В это же время в музее-заповеднике с ярославцами жизненными историями поделятся бывшие комсомольцы на встрече «Дело было в комсомоле».



— В дворце культуры «Магистраль» пройдет Открытый международный конкурс-фестиваль «Содружество талантов», а во Дворце культуры «Нефтяник» состоится международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Ярославская мозаика», — рассказали в мэрии Ярославля.



Во Дворце культуры «Судостроитель» покажут фотовыставку «Мужество в лицах» и гала-концерт лауреатов и гостей межрегионального конкурса «Чечётка-2018».

А в Ярославской области скоро пройдёт «НаШествие Дедов Морозов». Когда будет парад.

