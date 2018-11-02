Брат задержанного сотрудника «пыточной» колонии пообещал за час-два найти миллион рублей для залога
Сегодня в ярославском суде идет заседание, на котором решают, отправлять ли под арест Сипана Мамояна — бывшего сотрудника колонии № 1, где разгорелся громкий скандал о пытках. Мамоян на скамье подсудимых, в зале — много его родственников.
Один из них, двоюродный брат, попросил выпустить Мамояна под залог.
— Он предложил за час-два найти миллион рублей под залог, — передаёт из зала суда корреспондент 76.ru Елена Вахрушева.
Сипан Мамоян утверждает, что скрываться от суда не будет — у него нет родственников в других областях и нет загранпаспорта. Однако следствие считает иначе.
В суде сейчас — дуэль следователя и адвоката. Что происходит в зале заседаний, смотрите в нашей онлайн-трансляции.
Скандал с пытками в ярославской колонии разгорелся, когда в СМИ появилось видео — сотрудники колонии бьют палками по пяткам связанного заключенного. Скандал уже стал международным. И столь громким, что адвокат Макарова заявила — ей угрожают. Юрист спешно покинула Россию. Теперь вернулась и продолжает правозащитную деятельность. На днях она приехала в Ярославль, чтобы следить за ситуацией с новым задержанным.
Мы уже писали об арестах других сотрудников колонии. Но в СИЗО не все. А сам пострадавший от издевательств Евгений Макаров вышел на свободу и в подробностях рассказал о жестоких пытках в колонии.
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