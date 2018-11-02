Двух жительниц Мышкинского района вызвали в отделение

В Мышкинском районе две женщины долгое время не платили налоги. Долг рос до тех пор, пока судебные приставы не получили из налоговой исполнительные листы. Одна накопила долгов на сумму 115 тысяч рублей, а другая — практически на 200 тысяч рублей. Ещё известно, что одна из них занимается мелким бизнесом. Судебный пристав вызвал женщин на беседу.



— При встрече с женщинами судебный пристав рассказал им о взыскании исполнительского сбора в размере 7% от суммы долга, ограничении в праве на выезд за пределы Российской Федерации и аресте принадлежащего должницам имущества, — пояснили в пресс-службе ФССП по Ярославской области.



В УФССП также рассказали: больше всего женщины испугались, что у них опишут всю мебель и технику, начиная от чайника и заканчивая креслом. Они смогли найти крупную сумму и в течение двух дней выплатили долги.



Накопила кучу долгов и молодая девушка из Ярославля. У бизнесвумен отобрали элитную иномарку.

