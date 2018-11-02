Каждый день 5–6 строителей меняют крыши

В Ярославле полным ходом идёт обновление крыш многоквартирных домов. До конца декабря мэрия обещает, что подрядчики отремонтируют крыши на 124 домах. Повезёт жителям Красноперекопского и Фрунзенского районов: там отремонтируют 27 кровель, 17 из них — скатные.

Теперь ярославцам не страшен сильный дождь и снег

— На сегодняшний день у нас уже сдано 4 объекта, еще 4 находятся в высокой степени готовности, — рассказал глава Красноперекопского и Фрунзенского районов Андрей Удальцов.





Сейчас ремонтируют крышу на доме № 5 по улице Балтийской. Полностью сдать объект подрядчик планирует до конца ноября.



— Мы завершили замену стропильной системы, переложили и прочистили все вентиляционные шахты. Осталось немного работ с обрешеткой, — отметил заместитель директора подрядной организации Сергей Щупоров.





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