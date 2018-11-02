Водитель не справился с управлением

Сегодня в 07:45 в Заволжском районе на улице 3-я Яковлевской у дома № 19 65-летний мужчина попал в ДТП. По информации правоохранительных органов, ярославец наехал на бордюр. От столкновения салон «Волги» загорелся. Водитель скончался на месте. Когда приехали сотрудники МЧС, мужчина лежал без сознания рядом с автомобилем. Возможно, его вытащили из салона легковушки очевидцы. По всей видимости, мужчине стало плохо, и он не справился с управлением.



— Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.



Пожилой водитель лежал на земле без сознания

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