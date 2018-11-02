Даже не пытался затормозить: появилось видео, как трамвай врезается в фуру
2 ноября 2018 09:28
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В сети появилось видео ДТП фуры с трамваем. На записи видно, что фура начала сдавать задним ходом, чтобы припарковаться. В это время в неё врезался трамвай. Водитель общественного транспорта наверняка видел, что грузовик начал манёвр. Непонятно почему, но водитель трамвая не дал фуре припарковаться и, похоже, даже не пытался притормозить.
— Да уж, трамвай мог и дать закончить фуре манёвр, — считают пользователи соцсетей.
Несмотря на довольно сильный удар, никто из пассажиров трамвая не пострадал. Водители фуры и трамвая тоже остались целы.
Кадры с места происшествия вы можете посмотреть здесь.
Фото: Первый Ярославский автопортал/Vk.com
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