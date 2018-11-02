Фура пыталась припарковаться

В сети появилось видео ДТП фуры с трамваем. На записи видно, что фура начала сдавать задним ходом, чтобы припарковаться. В это время в неё врезался трамвай. Водитель общественного транспорта наверняка видел, что грузовик начал манёвр. Непонятно почему, но водитель трамвая не дал фуре припарковаться и, похоже, даже не пытался притормозить.



— Да уж, трамвай мог и дать закончить фуре манёвр, — считают пользователи соцсетей.



Несмотря на довольно сильный удар, никто из пассажиров трамвая не пострадал. Водители фуры и трамвая тоже остались целы.



Кадры с места происшествия вы можете посмотреть здесь.

