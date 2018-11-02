— Отстранять детей от учёбы — не выход, — решили в аппарате уполномоченного по правам человека в Ярославской области

В аппарате уполномоченного по правам человека по Ярославской области сегодня собрались представители образования, здравоохранения, прокуратуры, Росздравнадзора, Роспотребнадзора, учёные и родители, чтобы решить проблему дискриминации непривитых от полиомиелита детей.



— В учебных заведениях отстраняют непривитых детей от учёбы, — рассказал председатель организации «Здоровое детство» Сергей Шеленский. — Из-за этого страдает учебный процесс, психологическое здоровье ребёнка, родители теряют работу.



Дело в том, что непривитых, а значит, незащищённых от полиомиелита детей должны изолировать в учебных заведениях во время вакцинации. Но вместо того, чтобы разобщить детей, непривитых просто отправляют на два месяца домой.



— В августе мы стали устраиваться в детский садик, — говорит мама Анна Чичегова. — Делать это пришлось с боем. Сначала педиатр не хотел нам выдавать справку для детсада, а потом заведующая отказалась принимать из-за отсутствия прививки. Пошли в прокуратуру, к уполномоченному по правам человека, в департамент образования. После обращения к уполномоченному начало что-то сдвигаться с мёртвой точки. Меня вызвали в детский сад, но вместе со мной пригласили ещё и маму привитого ребёнка. Нас просто пытались столкнуть лбами. У нас равные конституционные права, наши дети в равной степени имеют право на посещение детского сада. В итоге мне сказали, что в садике провели собрание, на котором родители привитых детей отказались от того, чтобы их детей переводили в другие группы. Единственное, что предложили нам — отстранение, то есть перевод на домашнее обучение. Недавно мне опять пришло сообщение от садика, в котором говорилось, что скоро пройдут 60 дней с момента последней прививки и мы можем посещать сад, но только до 7 ноября. В этот день будут прививать уже другого ребёнка, и нас снова отправят на 60 дней домой.



И таких мам на встречу пришло четверо. У всех похожие истории. Прививать по разным причинам и убеждениям детей они не стали, и теперь в садиках и школах к ним относятся, как сказала одна из мам, как к прокажённым. Роспотребнадзор требует таких детей изолировать на время вакцинации, но могут ли они посещать одну школу, садик, класс или группу с привитыми детьми, чётко не сообщает. Поэтому руководители от греха подальше предпочитают, не задумываясь, отправлять непривитых детей домой. Шутка ли, за то, что такой ребёнок может заразиться полиомиелитом, руководству учебного заведения грозит уголовная ответственность.



— Отстранять детей от учёбы — не выход, — говорит уполномоченный по правам человека по Ярославской области Сергей Бабуркин. — У родителей есть право отказаться от медицинского вмешательства, в том числе от прививок. Мы должны думать о том, как обеспечить право детей на образование.



На данный момент практически каждый подобный случай, как рассказал Сергей Бабуркин, приходится решать либо через аппарат уполномоченного, либо через прокуратуру, потому что мирно договориться у родителей и руководства учебных заведений получается далеко не всегда. Не смогли прийти к единому решению и на этой встрече — большинство диалогов чиновников и общественников скатывались в полемику о вреде и пользе прививок.

В итоге уполномоченный решил, что сам будет собирать рекомендации и от здравоохранения, и от Роспотребнадзора о том, как правильно разобщить привитых и непривитых детей в одном учебном заведении. После этого руководству школ и садиков разъяснят, как именно они могут решить проблему с непривитыми детьми.



Недавно в двух школах и двух детских садах обнаружили очаги энтеровирусного менингита. Заболели четыре ребёнка.