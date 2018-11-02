Пришлось записаться на приём к врачу

Судебные приставы поймали горе-отца, который шёл на всё, только бы не платить алименты на собственного ребёнка.



Общая сумма задолженности получилась внушительная — 300 тысяч рублей. Приставы попытались арестовать имущество или счета должника, но выяснилось, что за ним ничего не числится. Предприимчивый папаша, работающий стоматологом, постоянно менял клиники для того, чтобы не платить долг.



— Приставы предприняли не одну попытку встретиться с должником, но каждый раз на встречу к ним мужчина не приходил. Судебному приставу-исполнителю ничего не оставалось, кроме как выступить в роли больного и записаться на прием к врачу. В назначенное время в кабинет вошел не пациент, а судебные приставы-исполнители, которые составили протокол административного задержания должника и административный протокол за неуплату алиментов. Суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде 30 часов обязательных работ, — рассказали в службе судебных приставов по Ярославской области.