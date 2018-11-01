Мужчину избили двое парней

Двух 18-летних парней, которые насмерть забили мужчину, заключили под стражу.



Напомним, в ночь с 26 на 27 октября двое молодых людей повздорили с 37-летним мужчиной на улице 9 мая. Все трое отдыхали в кафе, расположенном неподалёку. Говорят, конфликт начался ещё в заведении. Выйдя на улицу, 18-летние парни накинулись на мужчину и избили его так, что он умер практически сразу.



— Обвиняемые нанесли ему несколько ударов по голове, что и стало причиной смерти. Им предъявлено обвинение по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Подозреваемые находятся под стражей, — рассказали в рыбинской прокуратуре.



Обоим парням грозит до 15 лет тюрьмы.



Нам удалось связаться с родственниками погибшего мужчины. Они рассказали, что у него остались жена и маленькая дочка.

