Парковки сделали незаконно

За решения бывшего мэра Владимира Слепцова будет нести ответ исполняющий обязанности градоначальника Владимир Волков. Дело в том, что прокуратура потребовала убрать новые парковочные места в сквере на улице Чайковского.



— Согласно Правилам землепользования и застройки города Ярославля, утвержденным решением муниципалитета города от 17 сентября 2009 года, сквер на территории, ограниченной улицами Чайковского, Свободы и Большой Октябрьской, расположен в территориальной зоне городских парков, садов, скверов. Градостроительный регламент территориальной зоны городских парков, садов, скверов, в числе видов разрешенного использования земельных участков, не предполагает какого-либо нового строительства или расширения существующих объектов, — прокомментировали в прокуратуре по Ярославской области.



Прокуроры направили представление об устранении нарушений в адрес исполняющего обязанности мэра Ярославля Владимира Волкова. Нарушения должны устранить.



Кстати, идею с парковочными местами в сквере на Чайковского раскритиковал также и блогер Илья Варламов. В сентябре он приезжал в наш город и назвал эту затею глупостью и вредительством.

