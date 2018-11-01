Синоптики обещают ярославцам мягкую зиму

Специалисты центра «Фобос» сообщили, что зима пока отступает. При этом о смещении климатических сезонов в центре России говорить всё-таки рано.



— Климатическая зима — это период, когда среднесуточная температура устойчиво опускается ниже 0 °C, — объяснили метеорологи. — Это случается обычно 10–15 ноября. В прошлом году климатическая зима опоздала, а, например, в 2016-м явилась на полторы-две недели раньше положенного срока. При этом в 2014-м и 2015-м перестройка атмосферных процессов на зимний лад произошла почти строго по климату. То есть, по крайней мере, в последние несколько лет какого-то чёткого тренда не просматривается.



В Ярославле в этом году последний месяц осени также стартует с тепла. С 4 ноября наступит период устойчивой тёплой и солнечной погоды, связанной с азорским антициклоном, который будет продолжаться всю следующую неделю.



— В ближайшие дни кратковременные дожди в Ярославле возможны только днём в субботу, — отметили синоптики. — Дневные температуры повысятся до +5... +7 °C. 4–7 ноября столбики термометров поднимутся ещё на градус. А вот к концу декады немного похолодает. Однако температурный фон все равно будет на 3–4 °C выше нормы.



Что же касается долгосрочных прогнозов, то, по расчётам специалистов «Фобоса», весь ноябрь на Русской равнине получится довольно тёплым. С дефицитом осадков. В средних широтах положительная аномалия составит от 1 до 3 °C. Переход температуры через 0 °C в центральных регионах ожидается к третьей декаде месяца, ну а формирование постоянного снежного покрова начнется лишь в конце ноября.



В декабре температурный фон прогнозируется относительно мягким. Зато снега выпадет столько, сколько положено. Ну а настоящая русская зима с морозами и метелями придет в центральную часть России в январе.



— Не стоит забывать, что оправдываемость столь заблаговременных прогнозов погоды составляет всего 60%, — напомнили в «Фобосе».



Ранее глава Гидрометцентра рассказывал о том, какой должна быть погода предстоящей зимой.

