На некоторое время можно расслабиться

Зампредседателя правительства России Дмитрий Козак сообщил о соглашении, которого власть достигла с представителями нефтяных компаний.



Кабинет министров оставил за собой право повысить пошлины на экспорт нефти и нефтепродуктов или ввести лицензирование экспорта, если участники отрасли не будут выполнять договоренности о фиксации цен, сообщает Ntv.ru.



— Мы будем держать эти инструменты воздействия на рынок в запасе, чтобы регулировать внутренний рынок. Но компании обязались соблюдать условия соглашения, — цитирует Козака издание.



На заправках теперь будут держать цены.



— Повышения цен не ожидается, — подтвердил и владелец ярославской автозаправочной станции Сергей Бобылёв. — До нового года повышать точно не будем. Это что касается бензина. По дизельному топливу ещё решают.



Напомним, правительство страны пыталось остановить шквальное подорожание бензина акцизами. Но экспорт по-прежнему влияет на цену топлива в нашей стране. Компаниям выгоднее продавать топливо за рубеж по 100 рублей за литр либо повышать цены на внутреннем рынке, чтобы получать максимальную прибыль.



И ещё в начале октября говорили как раз о будущем резком скачке цен. Теперь ситуация, похоже, меняется.

