На изучение ярославского края потратят больше 8 миллионов

Объявлен список победителей второго конкурса Фонда президентских грантов в 2018 году. В него вошли 2022 некоммерческие организации из всех регионов страны. По итогам конкурса между ними будет распределено почти 4,7 миллиарда рублей. На сайте Фонда президентских грантов появились социальные проекты и из Ярославля. Портал 76.ru посмотрел, на что президент выделил большие суммы денег, и составил топ-5 самых дорогих ярославских проектов.



«Многотиражка» — 8 676 535 рублей

Проект ярославского отделения «Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры» получил 8 676 535 рублей. На эти деньги создадут интернет-портал «Многотиражка» с оцифрованными периодическими изданиями и старинными газетами. Будут проводить историко-краеведческие квест-игры и тематические выставки, посвященные истории местной периодической печати, известным журналистам и фотографам.

— Массовые просветительские мероприятия позволят привлечь внимание молодежи, главным образом учащихся школ и студентов вузов, к изучению истории родного края. Появившийся спрос будет сполна удовлетворен уникальным историко-краеведческим порталом «Многотиражка», — рассказали создатели проекта.



Хендмейд от инвалидов — 5 201 365 рублей

Инвалиды будут мастерить поделки своими руками

Грант получил проект общественной организации инвалидов «Лицом к миру». На эти деньги хотят занять молодёжь Ярославской области, у которой есть проблемы со здоровьем. Парни и девушки будут работать, а также бесплатно заниматься плаванием и физкультурой.



— В швейной мастерской будут отшивать простые изделия с принтами на основе рисунков ребят. В гончарной мастерской ребята создают необычные предметы интерьера: светильники, посуду, сувениры. В новой кожевенной мастерской будут производиться ремни, браслеты, простые кошелечки, сумки, украшения, — рассказали создатели проекта.







Школьное СМИ — 2 627 942 рублей

Грант получил проект школьного и молодежного СМИ в Рыбинске. Журналисты от 10 до 20 лет будут снимать телепередачи и видеоблоги, писать новости и фотографировать.



Помощь детям с задержкой психического развития — 2 602 704 рублей

На помощь детям с ментальными нарушениями потратят более двух миллионов рублей

Это проект, который поможет детям с ментальными нарушениями. Будут регулярно проводить комплекс социально-оздоровительных мероприятий.



— На основании диагностики ребёнка будет разрабатываться индивидуальный план занятий со специалистами проекта: психологами, социальными педагогами, инструкторами по иппотерапии. Будут проводиться занятия по оздоровительной гимнастике, сенсорной интеграции, адаптивному скалолазанию, прикладному творчеству и музыке, — сказано в кратком описании проекта.



Защита животных — 1 548 172 рублей

Нестандартный способ защиты животных выбрали ярославцы и выиграли грант

Деньги достаются проекту, который направлен на профилактику жесткого обращения с животными. Ярославцам будут показывать театральные постановки, в которых актёры будут рассказывать, как правильно обращаться с братьями нашими меньшими.



— Наши постановки станут не просто развлечением, это будут истории со смыслом. По данным нейропсихологов, самая лучшая форма обучения — это обучение через истории. Так как мозг воспринимает их как готовый сценарий поведения. Мы будем учитывать знания психологии и знания о животных, чтобы сделать мир добрым и наполненным любовью, — рассказали создатели проекта.



На остальные проекты выделили от 300 до 800 тысяч рублей.

