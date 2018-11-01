Авария случилась на перекрёстке

Тройное ДТП произошло поздно вечером 28 октября на пересечении улиц Советской и Победы. Авария попала на камеры «Ярнета».

Одна из иномарок не уступила дорогу другой, которая ехала по главной дороге с улицы Советской. От удара оба автомобиля отлетели в «Газель», которая стояла на перекрёстке.



— Вроде уже автоматом должно быть — увидел треугольник не главной дороги, сбавь скорость, осмотрись, пропусти и поезжай дальше по своим делам, — пишут пользователи соцсетей, посмотревшие видео.



Светофоры в этом месте мигали жёлтым.

На настройку светофоров, кстати, жаловались еще в понедельник — когда город встал в огромную пробку на два района.